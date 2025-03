Stadio Milan-Inter a San Siro, l’annuncio: “Offerta in arrivo”

Novità in arrivo sul fronte stadio, i club milanesi sono pronti a compiere un passo importante: ne ha parlato Marotta.

Per il futuro di Milan e Inter è fondamentale dotarsi di un impianto sportivo di proprietà, non è un segreto. Ci lavorano da diversi anni. Avevano cominciato insieme, poi hanno esplorato la possibilità di andare da sole e infine sono tornate a lavorare a un progetto comune.

Le due società hanno nuovamente messo come priorità la costruzione di uno stadio in zona San Siro, vicino a dove sorge oggi il Giuseppe Meazza. Ci sono stati più incontri con il sindaco Giuseppe Sala, che ha aperto alla vendita della storica Scala del Calcio e del resto dell’area circostante. Una soluzione migliore rispetto alla cessione del diritto di superficie, anche perché così eviterebbe di far scattare il vincolo sul secondo anello del Giuseppe Meazza che ne impedirebbe l’abbattimento. Ma bisogna accelerare.

Milan e Inter ancora a San Siro: le ultime news

In queste settimane Milan e Inter hanno lavorato fianco a fianco per presentare un’offerta ufficiale di acquisto al Comune di Milano. A breve ciò avverrà concretamente, è stato annunciato stasera da Giuseppe Marotta.

Il presidente e amministratore delegato nerazzurro ne ha parlato a Sky Sport: “A brevissimo le due società presenteranno una proposta per l’acquisto dello stadio e delle aree limitrofe. Abbiamo un grosso gap con le big europee, i nostri azionisti sono stati subito molto lungimiranti, hanno posto focus sullo stadio, possono fare grandissimi investimenti, la proposta dei club arriverà a giorni“.

Mancano alcuni dettagli per completare la documentazione da presentare al Comune di Milano. Sarà interessante conoscere l’offerta economica. L’Agenzia delle Entrate ha valutato 196,988 milioni di euro lo stadio Giuseppe Meazza e le aree circostanti del quartiere San Siro che interessano a Milan e Inter. Se l’operazione andrà in porto, ci saranno anche circa 59,549 milioni di oneri di urbanizzazione da versare per la riqualificazione dell’area. Queste le stime fatte nel novembre 2024.

Non rimane che attendere per capire i dettagli della documentazione presentata dai club all’amministrazione. Le parti sono ottimiste di riuscire ad arrivare a un accordo totale che consenta realizzare l’ambizioso progetto. I tifosi sono curiosi, soprattutto, di vedere quale sarà il design scelto per lo stadio.