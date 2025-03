Gabbia, l’agente punge Conceicao: “Altri arrivano e hanno la maglia…”

Il procuratore del difensore rossonero ha qualche sassolino dalla scarpa da togliersi: ecco le sue ultime dichiarazioni.

La stagione del Milan è negativa e forse tra i pochi a salvarsi dalle critiche c’è Matteo Gabbia. Non sempre perfetto, però tra i meno colpevoli dei tanti risultati negativi. L’errore più grosso lo ha commesso sul campo della Dinamo Zagabria in Champions League, regalando agli avversari un gol evitabilissimo. Una cosa non da lui.

Da quando è arrivato Sergio Conceicao, il difensore italiano non ha avuto molta continuità. Più volte gli sono stati preferiti altri colleghi di reparto. È tornato titolare nella recente partita di campionato persa contro la Lazio. Solo quattro volte l’allenatore portoghese lo ha schierato dal primo minuto. Se con Paulo Fonseca era diventato una sorta di intoccabile, dopo un avvio in panchina, con l’attuale tecnico non ha la piena fiducia.

Milan, il procuratore di Gabbia non è contento

Gabbia non è uno che si lamenta quando non gioca, anche se non può essere felice di restare in panchina. Rispetta le decisioni dell’allenatore e cerca di lavorare al massimo ogni giorno per conquistare il suo spazio. Ha un atteggiamento da professionista. Non a caso, è tra i più apprezzati dai tifosi.

Tullio Tinti, agente del difensore centrale rossonero, ha parlato a Radio Sportiva e non ha nascosto un po’ di malcontento per la situazione del suo assistito: “Il Milan lo ha rinnovato qualche mese fa, ma essendo italiano deve sempre convincere gli allenatori mentre gli altri arrivano e gli danno la maglia. Dovrebbe avere un po’ di considerazione in più: ha dimostrato di essere da Milan e di avere gli atteggiamenti da giocatore da Milan“.

Le parole del procuratore sono molto chiare e sono rivolte soprattutto a Conceicao, che a suo avviso dovrebbe considerare maggiormente Gabbia. Sabato c’è Lecce-Milan, vedremo se il tecnico portoghese lo confermerà come titolare. Stando alle ultime notizie arrivate da Milanello, dovrebbe partire dall’inizio affiancato da Malick Thiaw. Strahinja Pavlovic è squalificato e l’altro difensore a disposizione è Fikayo Tomori, a sua volta speranzoso di avere un’occasione.