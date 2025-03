Milan, Theo e Leao non si muovono: la scelta è presa

In questi giorni tiene banco il futuro di Rafa Leao e Theo Hernandez, finiti ancora una volta nel mirino della critica: il punto della situazione

A leggere i giornali ogni santo giorno non sembrano più esserci alternative: Theo Hernandez e Rafa Leao appaiono destinati a lasciare il Milan al termine della stagione. Un addio che dovrebbe avvenire a qualunque prezzo perché il problema del Diavolo è rappresentato proprio dai due giocatori. Bisogna ripartire da qui per svoltare.

La narrazione portata avanti ormai da anni sui due giocatori del Diavolo ha scritto un nuovo capitolo nelle ultime ore, con le loro valutazioni più che dimezzate. In un mondo in cui Davide Frattesi viene sbattuto in prima pagina con un cartello vendisi a 50 milioni di euro, Theo Hernandez ne vale ben la metà e Rafa Leao solo una decina di milioni in più. Tutto alquanto curioso, ma non può certo sorprenderci visto quanto successo negli ultimi anni.

Milan, Furlani non avrà dubbi: la giusta decisione

A parte una narrazione sempre poco carina nei confronti del Milan, è un dato di fatto, però, che la stagione dei due giocatori non sia proprio la loro migliore. Soprattutto per il francese è stata fin qui un’annata davvero travagliata e con un contratto in scadenza nel 2026 appare anche normale che il suo valore sia diminuito.

Discorso un po’ diverso per il portoghese che ha un accordo lungo e che non ha certo deluso come il compagno di fascia. Ma si sa, mettere entrambi nello stesso calderone è un’antica abitudine che è sempre piaciuta. Ma nel mercato non sono certo i giornali a fare il prezzo, anche se inevitabilmente influenzano la massa e anche il possibile acquirente.

In questo caso è il Milan che decide la valutazione dei propri giocatori e una cessione di Theo Hernandez per 25 milioni e di Rafa Leao per 60 deve essere considerata una follia sesquipedale. Non si può vendere a quella cifra calciatori che valevano almeno il doppio se non il triplo nel caso del francese.

Di certo con quei soldi incassati non si trovano elementi, per sostituirli, che valgono quanto la miglior versione di Theo e Leao. Meglio tenerseli stretti, avendo cura di metterli nelle condizioni migliori per farli tornare a rendere al massimo. Ecco qual è il dovere del Diavolo, svendere non ha alcun senso e Giorgio Furlani, l’uomo dei conti in casa Milan, lo saprà benissimo