Il messaggio del Milan è struggente, tifosi in lacrime dall’emozione

Momento di grande emozione sui social, il messaggio del Milan per la scomparsa di Bruno Pizzul è da brividi

Sono stati giorni molto tristi per il mondo del calcio: lo scorso 5 marzo, a quasi 87 anni, è venuto a mancare il leggendario Bruno Pizzul, voce storica del giornalismo sportivo italiano e della RAI. Le sue telecronache della Nazionale e non solo hanno accompagnato diverse generazioni e hanno ispirato anche tanti giovani giornalisti, che hanno avuto sempre e soltanto lui come unico punto di riferimento. Indimenticabili i suoi racconti dell’Italia ai mondiali del 1990 e del 1994, ha anche avuto l’arduo compito di raccontare la terribile notte dell’Heysel.

In queste ore, tutti lo hanno ricordato con dei post social, anche grandi del calcio come Roberto Baggio, Fabio Capello e tantissimi altri ancora. Anche le società lo hanno voluto omaggiare con uno speciale ricordo e fra queste c’è ovviamente anche il Milan perché Pizzul aveva fatto la telecronaca della partita che è stata votata dai tifosi rossoneri come la partita del secolo: la finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona del 1994.

Il ricordo del Milan per Bruno Pizzul è da brividi

Un 4-0 senza diritto di replica che consegnò ai rossoneri la quinta Coppa dei Campioni della sua storia. Si giocò allo Spyros Louis di Atene e c’era grande apprensione perché contro c’era il grande Barcellona di Johann Cruyff, la leggenda del calcio, sia da calciatore che da allenatore, che nei giorni precedenti di quella gara era sicuro di poter vincere. E invece andò diversamente, e a raccontare quella notte magica fu proprio Pizzul.

Il Milan ha condiviso il video del gol più importante e più bello di questa incredibile notte: la rete di Dejan Savicevic, che con un pallonetto da posizione defilata riuscì a segnare una delle reti più clamorose di sempre. “Strepitoso il gol di Savicevic, eccezionale prodezza, ci lascia veramente di stucco” le parole semplici ma di grande impatto che pronunciò lo storico telecronista dopo la rete del serbo. Il post è stato poi inondato di commenti da parte dei tifosi, che hanno ricordato con grande affetto e grande emozione quei momenti e quelle parole.

Milan-Barcellona, eletta dai tifosi rossoneri come la Partita del Secolo.

La meravigliosa Atene e la voce autorevole e garbata di Bruno Pizzul.

Un racconto in cui tutto sarà eternamente molto bello.

Grazie Bruno, ti sia vicino per sempre il ricordo pieno di stima e rispetto da… pic.twitter.com/aBxevK5yEZ — AC Milan (@acmilan) March 5, 2025

“Milan-Barcellona, eletta dai tifosi rossoneri come la Partita del Secolo. La meravigliosa Atene e la voce autorevole e garbata di Bruno Pizzul. Un racconto in cui tutto sarà eternamente molto bello. Grazie Bruno, ti sia vicino per sempre il ricordo pieno di stima e rispetto da parte di tutti noi“, è la didascalia scritta dal Milan che accompagna il video. Con Pizzul se ne va anche un pezzo della nostra vita.