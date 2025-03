Terremoto al Milan: 100 milioni vanno in fumo

Notizia tremenda per il Milan, vanno in fumo 100 milioni: cosa è successo, brutta notizia per il club rossonero in vista del mercato

Di male in peggio. La crisi del Milan non sembra fermarsi più. Dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions contro il modesto Feyenoord, e una serie di risultati in campionato molto negativi, per i rossoneri le speranze di una svolta in questa stagione si fanno davvero sottili. E oltre al danno, per la società rossonera potrebbe arrivare al termine di questo infausto campionato anche la più tremenda delle beffe. 100 milioni sembrerebbero infatti ormai andati definitivamente in fumo.

Con una qualificazione alla prossima Champions sempre più difficile da raggiungere, e ingresso in Europa che, se non dovesse arrivare dal campionato, potrebbe passare solo dalla vittoria della Coppa Italia, gli scenari in questa stagione per il Milan si stanno facendo davvero infausti.

Se i risultati non arrivano, molto dipende infatti anche dalle prestazioni mediocri di alcuni dei calciatori che fin qui avevano trascinato i rossoneri a livelli altissimi, dalla vittoria del campionato nel 2022 alle grandi stagioni successive, con tanto di semifinale Champions nel 2023.

Paradossalmente, quegli stessi big rossoneri che per anni il Milan ha trattenuto con tutte le forze, ora che il club sarebbe disposto a cederli stanno disputando una stagione molto negativa. E questo inciderà, inevitabilmente, anche sulla valutazione che il mercato farà del loro cartellino.

100 milioni in fumo per il Milan: svalutazione incredibile, cosa sta succedendo

Giornata dopo giornata, partita dopo partita, la rosa del Milan si sta svalutando. E non lo sta facendo solo per le sconfitte che si stanno ormai accumulando numerose, ma anche per le prestazioni, a tratti imbarazzanti, di quelli che fino a poco tempo fa erano indicati come alcuni dei migliori calciatori della Serie A.

Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafael Leao, tre pilastri del Milan negli ultimi anni, stanno infatti disputando una stagione con pochi alti e troppi bassi, e questo potrebbe incidere inevitabilmente sul costo del loro cartellino, come rivelato da un’analisi fatta da Il Corriere della Sera.

Valutato all’incirca 70 milioni di euro dal club negli scorsi anni, Theo Hernandez sarebbe forse potuto partire qualche estate fa anche per una somma vicina ai 100 milioni. Oggi, con un contratto in scadenza nel 2026, è possibile che il Milan si debba accontentare nel prossimo mercato di 20-25 milioni.

Discorso simile per Maignan. Le tante papere messe insieme in questa stagione, e un contratto non ancora rinnovato, hanno infatti pesato enormemente sulla sua valutazione attuale, passata da circa 70 milioni a non più di 35-40.

Va fatto invece un discorso a parte per Rafa Leao, che non sta disputando una grande stagione, ma a livello numerico si sta mantenendo comunque ad alti livelli tra gol e assist. Pensare che qualcuno oggi possa arrivare con i 175 milioni della sua clausola è francamente irrealistico. Più probabile però che il Milan possa ricevere offerte da circa 60 milioni per il suo cartellino durante la prossima estate. Non pochi, ma molti meno di quanti avrebbe potuto incassare se lo avesse venduto anche solo un anno fa.