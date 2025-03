Ultim’ora Milan, si è dimesso: l’annuncio all’improvviso

La decisione spiazza i tifosi e non solo: dopo quanto successo, ha rassegnato le dimissioni. Tutti i dettagli

Come se non bastassero i problemi in casa Milan, oggi se n’è aggiunto un altro e riguarda ancor più da vicino Sergio Conceicao. Arrivato a gennaio per provare a ribaltare la situazione dopo un inizio di stagione difficile, l’allenatore non è mai riuscito ad imporsi, anche a causa dei tanti impegni (fin dall’inizio) che non gli hanno permesso di lavorare in allenamento come avrebbe voluto. I risultati però sono pessimi: eliminazione dalla Champions League e quarto posto ormai lontanissimo.

E per questo le sue responsabilità ci sono e sono innegabili, al netto di un progetto fallimentare fin dal principio. A questo poi si aggiunge la vicenda di oggi: secondo alcuni importanti quotidiani, Conceicao sarebbe insoddisfatto della struttura di Milanello, della preparazione fatta con Fonseca, della professionalità dei giocatori e del poco supporto ricevuto dalla dirigenza. Tutto è stato svelato da un suo portavoce, Francisco Empis, ai giornalisti. Nelle ultime ora un’altra svolta a sorpresa.

Conceicao, il portavoce si è dimesso

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Francisco Empis ha deciso di rassegnare le dimissioni dal suo incarico nei confronti di Conceicao. “Nessuno dei punti è stato convalidato dall’allenatore Sérgio Conceição, né sono vincolanti per lui come professionista. Per l’errore commesso e per il danno alla reputazione causato, rassegno immediatamente le dimissioni dalla mia posizione con l’allenatore“, inizia così il suo messaggio.

L’ormai ex portavoce dell’allenatore però ci tiene a fare alcune precisazioni: “Le informazioni pubblicate contengono diversi errori e imprecisioni, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra i membri della squadra, lo staff tecnico e la dirigenza del Milan. Non rispecchiano la verità dei fatti, ma piuttosto voci e supposizioni prive di qualsiasi base fattuale“. Si tratta solo dell’ennesimo capitolo di una situazione sempre più paradossale, fra risultati scarsi, faide interne e malumori in generale.

Lo stesso Conceicao, già nella serata di ieri, aveva smentito: “Soffro tantissimo per il momento del Milan ma niente di ciò che è stato riportato sul mio conto è vero. La società è sempre presente, so che il club è con me“, ha detto. Poco fa l’allenatore ha parlato in conferenza stampa: “Non ho capito perché, non capisco perché l’ha fatto questo ex collaboratore, non so se pagato da qualcuno. L’ha fatto per cattiveria e mi dispiace per tutti, anche per quelli che lavorano qua al Milan. Noi siamo qua tutti i giorni, Zlatan e Geoff sono qua tutti i giorni. Discorsi con me, e con la squadra, discorsi tutti insieme”