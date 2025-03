Conceicao ci prova ma niente da fare (ancora): il Milan non può fare a meno di Leao

Rafael Leao è troppo importante per il Milan e lo ha dimostrato anche oggi a Lecce: senza di lui, i rossoneri non sono mai pericolosi

Il Milan torna finalmente alla vittoria dopo le tre sconfitte di fila contro Torino, Bologna e Lazio. Eppure, la serata di Lecce si era messa malissimo: all’ora di gioco, la squadra rossonera era sotto di due gol con la doppietta di Krstovic. E quando tutto sembrava destinato alla quarta sconfitta di fila, con inevitabili ripercussioni anche sulla posizione di Sergio Conceicao, ecco che scocca la scintilla: un autogol e la doppietta di Christian Pulisic ribaltano il risultato e regalano al Milan tre punti molto importanti. I rossoneri rilanciano le ambizioni europee (Europa League, si intende) in attesa dei risultati delle altre. Ma questa partita di Lecce è l’ennesima conferma che il Milan non può fare a meno di Rafael Leao.

Come era piuttosto chiaro durante la settimana, Conceicao ha scelto di non schierare il portoghese dal primo minuto, come aveva fatto anche altre volte durante le ultime settimane. In quei casi, però, era una normale gestione in vista dei tanti impegni; l’esclusione di oggi invece ha sorpreso perché il Milan veniva finalmente da una settimana pulita e senza altre partite di mezzo. E infatti, al netto di una buona fase di possesso, nel primo tempo al Via del Mare i rossoneri sono stati poco pericolosi – escluse le occasioni dei due gol annullati per fuorigioco.

I numeri di Leao

Ad inizio secondo tempo, Conceicao ha messo in campo Leao e lì la partita è cambiata e Rafa, come accaduto anche in altre occasioni, ha lasciato il segno con l’assist per la rete di Pulisic, decisiva per la vittoria. Leao è stato escluso dai titolari e inserito al 46′ anche in altre due occasioni: contro l’Empoli al Castellani e contro l’Hellas Verona in casa.

Anche in quelle due occasioni aveva inciso e non poco: gol contro i toscani e assist per Santiago Gimenez contro i gialloblu. Questo dice tutto: il Milan non può fare a meno di Leao, senza se e senza ma. Probabilmente dietro la scelta di Conceicao c’è anche un motivo molto semplice: provare a sfruttare le sgroppate e la lucidità fisica di Leao quando la squadra avversaria è più stanca. Ci può stare, ma questo significa rinunciare ad essere pericolosi per almeno un tempo perché tutte le grandi opportunità del Milan passano per i piedi di Leao. In totale in stagione: dieci gol e otto assist. E siamo soltanto a metà marzo. Pensate che c’è chi ancora oggi lo mette in discussione.