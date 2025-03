Dopo Sinner anche Berrettini, non ci sono freni per Kyrgios

Continuano le provocazioni social di Kyrgios nei confronti di Jannik Sinner, stavolta anche Berrettini è tirato in ballo

Jannik Sinner sta vivendo un momento molto difficile della sua carriera e della sua vita. Dopo aver iniziato il 2025 nel migliore dei modi possibili, e cioè con la vittoria, per il secondo anno di fila, dell’Australian Open a Melbourne, il tennista altoatesino, ancora numero uno al mondo, è costretto ad un riposo forzato. In seguito al caso Clostebol, convinto dai suoi avvocati, il tennista ha patteggiato con la Wada un periodo di squalifica di tre mesi. Si tratta di un’ottima soluzione di fronte alla possibilità di essere fermato anche per più di un anno, ma resta la difficoltà di accettare una pena senza grosse colpe.

Nel frattempo Sinner si gode un po’ di relax in famiglia e praticando lo scii, la sua seconda attività preferita, ma deve sempre fare i conti con le inutili chiacchiere sul suo conto. Nel corso di questo lungo periodo, più volte Jannik ha dovuto subire le provocazioni social di Kyrgios, che ormai fa parlare di lui solo per quello e non per questioni di campo. E si è ripetuto anche in queste ore, sempre contro Sinner ma, stavolta, tirando in ballo Berrettini.

Kyrgios provoca ancora Sinner, c’è anche Berrettini di mezzo

Il NothingMajorShow, un noto Podcast dedicato al tennis, ha votato Matteo Berrettini come il tennista più sexy del circuito. Al tennista italiano è stato dedicato un post su Instagram e, fra i commenti, spunta proprio quello dell’australiano (che in questo periodo è impegnato al torneo Masters 1000 di Indian Wells) che, come detto, ha ancora una volta lanciato una grossa provocazione a Sinner.

“E per di più senza Clostebol“, ha scritto Kyrgios nel suo commento al post Instagram dedicato a Berrettini. Insomma, è solo l’ennesimo capitolo di uno show che l’australiano sta portando avanti per molto tempo e che sta facendo da tempo irritare i tifosi di Sinner. I tifosi, appunto, non lo stesso Jannik, che invece ha sempre mostrato indifferenza nei suoi confronti, come è giusto che sia.

Per lui, così tanto impegnato sul campo fra uno slam da vincere e l’altro, sarebbe un inutile spreco di energie dedicare tempo ad uscite di questo tipo. Nella testa di Sinner in questo momento c’è solo il rientro in campo il prima possibile. A meno di colpi di scena, potrà partecipare agli Internazionali d’Italia in programma ad inizio maggio, giusto in tempo per la fine della squalifica.