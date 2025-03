Il Milan ha già deciso il prossimo colpo: pronti 40 milioni

40 milioni per il prossimo grande colpo, il Milan ha le idee chiarissime: super offerta per un grande talento

Nel mezzo di una stagione fallimentare, o quasi, il Milan sta trovando la forza per guardare avanti. Nonostante ci siano ancora degli obiettivi da raggiungere, la società e la dirigenza sanno bene che ci sarà da fare un profondo lavoro di rinnovamento in estate per costruire qualcosa di importante, dopo le difficoltà di questa annata. E per farlo è pronta a investire molto su un giocatore che tanto è mancato in questa stagione ai due allenatori che si sono alternati sulla panchina.

In un mercato che si preannuncia rivoluzionario, sotto molti aspetti, il club non potrà ovviamente fare a meno di investire su profili importanti, visto e considerato che alcuni pilastri della squadra degli ultimi anni potrebbero essere destinati all’addio.

Anche in una stagione senza Champions, il club ha la necessità di portare a casa alcuni dei migliori talenti del mercato europeo, nomi di altissimo livello per il presente e per il futuro, in grado di dare subito una mano alla squadra nel tentativo di recuperare il terreno perduto. Perché sbagliare una stagione è possibile, ma dai fallimenti un club come il Milan deve ripartire per costruire un progetto nuovamente vincente.

Milan scatenato, affare da 40 milioni: colpo straordinario dalla Spagna

Sembra avere le idee piuttosto chiare la dirigenza del Milan su come impostare il prossimo mercato estivo. E a quanto trapela dalla Spagna, sarebbe addirittura disposto a non badare troppo a spese, almeno per quei colpi che potrebbero davvero rappresentare una svolta all’interno della rosa.

Bisognoso di un centrocampista in grado di alzare il livello in una mediana formata da ottimi giocatori e comprimari piuttosto mediocri, il club avrebbe messo gli occhi su uno dei più brillanti talenti del calcio spagnolo. Un potenziale fuoriclasse su cui è disposto a investire anche una somma apparentemente fuori mercato.

Il prescelto per alzare il livello del centrocampo rossonero potrebbe essere, secondo Fichajes.net, Javi Guerra, il miglior talento del Valencia. 21 anni ma già molto esperto (è un titolarissimo in Liga già da due stagioni), Guerra abbina un fisico importante a qualità tecniche rare da trovare nel calcio italiano.

Legato da un contratto in scadenza nel 2027, il classe 2003 ha già attirato le attenzioni di molti importanti club europei. Con tutta probabilità è destinato a lasciare Valencia, ma per battere la concorrenza servirà una grande offerta, superiore al suo attuale valore.

Proprio per questo motivo si parla, in Spagna, di una possibile offerta da 40 milioni da parte del club rossonero. Con una panchina in bilico e voci sempre più insistenti sull’arrivo anche di un nuovo direttore sportivo, è però difficile in questo momento fare ipotesi concrete sul mercato del Milan. Ogni decisione potrebbe infatti essere rivoluzionata nelle prossime settimane.