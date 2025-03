Milan, c’è un motivo per sorridere: numeri da capogiro

C’è un aspetto positivo che fa sorridere Gerry Cardinale. Ecco i numeri che non lasciano spazio a dubbi in merito

E’ un momento davvero complicato per il Milan. Nelle ultime ore non si è fatto altro che parlare di quanto accaduto attorno a Sergio Conceicao, tanto che il campo è passato ancora una volta in secondo piano. I rossoneri, d’altronde, dopo gli ultimi pessimi risultati è scivolato così indietro che la Champions League è ormai un vero e proprio miraggio.

La contestazione è sempre più pesante e l’aria è davvero irrespirabile. Difficile salvare qualcosa di questa stagione, che senza la qualificazione nell’Europa che conta, non può che essere catalogata come ampiamente negativa. E’ vero, il Diavolo ha vinto la Supercoppa Italiana e può conquistare anche la Coppa Italia. Trofei che per molti anni sono stati considerati trofei minori dalle via Aldo Rossi. Per i tifosi c’è dunque davvero poco da sorridere, così come per Gerry Cardinale. C’è però un aspetto positivo che non può non far piacere al numero uno di RedBird

Milan, ecco una gioia: i numeri non mentono mai, Cardinale può sorridere

Anche in questa travagliata stagione, come era successo nelle passate, il Milan ha giocato con una quarta maglia per un paio di partite. E’ accaduto contro il Verona e la Lazio, nei due match interni a San Siro, con portiere e giocatori che si sono alternati: nella prima sfida è stato così Mike Maignan a vestire di rosso, con i suoi compagni di nero. Contro i biancocelesti è stato il contrario.

A margine del ko con gli uomini di Marco Baroni, anche il kit è stato criticato aspramente. Il maggiore problema? Ovviamente non rispecchiare la storia e la tradizione del club, ma se dai tifosi social non è stata apprezzata, lo stesso non si può dire per il resto del mondo. La maglia, che richiama i colori della bandiera panafricana, è stata, infatti, letteralmente presa d’assalto dai sostenitori stranieri (il 75% dei compratori vive lontano dall’Italia) che hanno fatto volare l’e-commerce del Milan nel mese di febbraio. Se la squadra in campo non fa bene, lo stesso non si può dire per il team di specialisti di marketing del Milan, che viaggia a gonfie vele. Al tifoso, però, ovviamente, tutto ciò non può certo bastare.