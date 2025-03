Bondo impressionato: “Al Milan c’è un giocatore che mi ha scioccato”

La rivelazione di Bondo su un giocatore del Milan: il centrocampista è rimasto scioccato dalle sue qualità. I dettagli

Fra le note liete di Lecce-Milan, oltre alla ritrovata vittoria dopo tre sconfitte di fila, c’è Warren Bondo. Dopo più di un mese dal suo arrivo dal Monza, finalmente ha fatto il suo debutto in maglia rossonera e anche in grande stile. La sua prestazione infatti ha convinto anche i tifosi, che stanno parlando di lui in maniera molto positiva sui social fin dal post gara. Con un Fofana in difficoltà, in questo momento Bondo diventa una risorsa molto importante e da qui ai prossimi mesi può soltanto crescere e migliorare.

Classico centrocampista di quantità e qualità: presenza fisica e costante in mezzo al campo, ma anche un’ottima pulizia tecnica quando c’è da far uscire la palla. Inoltre, è anche duttile: ieri ha fatto il centrocampista centrale di una mediana a tre, ma potrebbe fare anche la mezzala, a destra o a sinistra. E il Milan conosce bene anche le sue doti balistiche visto il gol che ha rifilato alla squadra di Pioli lo scorso anno all’U-Power Stadium.

Bondo elogia Reijnders: “Il più forte della Serie A”

Bondo ha rilasciato una lunga intervista a footmercato durante la quale ha toccato diversi temi. Ha raccontato con grande entusiasmo di come è maturato il suo passaggio al Milan nelle ultimissime ore del mercato di gennaio: “Tutto è successo in due ore: ho visto che Bennacer era andato al Marsiglia e poco dopo mi chiama mio zio, che è anche il mio agente, per dirmi che il Milan mi voleva“.

A quel punto non ci ha pensato su due volte prima di dire sì, con il benestare di Adriano Galliani, che lo ha subito videochiamato dopo la firma (con le immagini che sono diventate subito virali). In questi primi mesi al Milan, Bondo ha potuto conoscere più a fondo la squadra. C’era un giocatore in particolare che l’anno scorso lo aveva impressionato e che adesso, giocandoci insieme, ne è ancora più convinto: “La stagione stagione dicevo ai miei amici che Reijnders era il miglior giocatore della Serie A, è stato quello che mi ha scioccato di più” ha detto il centrocampista francese.

E adesso con Reijnders ci gioca e può apprendere molto da lui e dalle sue qualità, soprattutto in allenamento. Durante la stessa intervista, Bondo ha anche rivelato che “tre anni fa ho avuto la possibilità di venire al Milan con Maldini e Massara, ma non è successo. I contatti con la direzione sportiva non si sono mai interrotti e per questo la trattativa non è durata molto“.