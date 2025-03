Capitano e prestazione positiva: il Milan manda un messaggio a Theo Hernandez

Ecco cosa è successo dopo la partita del terzino francese, giocata con la fascia al braccio, contro il Lecce

Dopo una crisi infinita il Milan di Sergio Conceicao è riuscito finalmente a conquistare la vittoria, battendo in rimonta il Lecce, dopo essere stato sotto di due gol. Sembrava essere l’ennesima partita stregata del Diavolo, con errori e tanta sfortuna, poi la svolta è arrivata con un autogol di Gallo, davvero fortunato per i rossoneri, dopo una palla totalmente svirgolata da Joao Felix.

A fare la differenza è stato ancora una volta Rafa Leao. Il portoghese, di fatto, ha cambiato la gara con il suo ingresso in campo, risultando decisivo con due assist, quello in occasione dell’autorete e del gol vittoria di Christian Pulisic. Proprio l’americano, che ha realizzato una doppietta, è stato il calciatore più esaltato, insieme al portoghese. L’undici e il dieci, quando il Diavolo vince, sono protagonista.

Milan, capitan Theo Hernandez torna a sorridere

Ma ieri c’è un altro calciatore che ha fatto bene del quale non si è parlato. Il profilo ufficiale X del Milan, invece, lo ha voluto evidenziare pubblicando una grafica che sintezzia la sua partita. Il tutto accompagnato dalla scritta “Una grande performance”.

Tutto vero. E’ evidente che la fascia da capitano al braccio e una settimana pulita di lavoro abbia fatto bene a Theo Hernandez protagonista ieri sera con la maglia rossonera fin dai primi secondi. Il giocatore subito concentrato fin dall’inizio ha affondato sulla fascia, servendo l’assist a Gimenez, ma il gol è stato annullato per pochi centimetri. L’asse Theo-Santi ha funzionato anche qualche minuto dopo, ma l’attaccante non è riuscito a segnare. Il francese, poi, aveva fornito il passaggio vincente anche per la rete, cancellata dal VAR, di Matteo Gabbia.

Le incursioni di Theo Hernandez sono state tante, come i vecchi tempi, e dietro non ci sono state disattenzioni. La prova del francese è dunque promossa a pieni voti, sia dai giornali che dai tifosi. Va detto che ieri il Milan ha giocato spesso con una sorta di difesa a tre, con Walker più bloccato e Theo molto più avanti. Chissà che questo non sia un nuovo inizio per ripartire. Le prossime patite ci diranno tutta la verità