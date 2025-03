Milan, un altro rinnovo: tutto pronto per l’annuncio

Il Milan si prepara ad annunciare un altro rinnovo dopo quello di Reijnders: firma importantissima, i dettagli

La scorsa è stata una settimana molto importante per l’annuncio del rinnovo di Tijjani Reijnders. L’olandese si è legato ai rossoneri a lungo: il nuovo contratto scadrà nel 2030, lo stipendio è passato da poco più di un milione a 3,2 milioni bonus compresi. Una firma accolta con grande entusiasmo dai tifosi e non solo per l’importanza del giocatore ma anche per il momento: il Milan vive la sua peggior stagione degli ultimi anni e lui, che avrebbe potuto aspettare per capire i prossimi sviluppi ed eventuali offerte, ha deciso comunque di firmare.

Una conferma del suo legame molto forte con il club e anche con la città, dove tra l’altro è nato il suo primogenito, presente a Casa Milan nel giorno della firma. Ma Reijnders non sarà il solo: molto presto la società annuncerà anche un’altra fondamentale firma di un giocatore che, come l’olandese, sta portando avanti la baracca in questa stagione.

Tutto pronto per un altro rinnovo

Anche ieri Christian Pulisic è stato decisivo con una doppietta contro il Lecce. Due gol che hanno permesso ai rossoneri di vincere una partita che, solo pochi minuti prima, sembrava ormai persa. Perfetto su rigore, riscattando quindi l’errore contro il Torino di poche settimane fa, e poi preciso come sempre sul secondo palo a raccogliere il preciso cross di Rafael Leao. Adesso sono 14 gol in totale in questa stagione e 9 gli assist, straordinario.

Numeri che lo rendono l’uomo più importante del Milan oggi insieme a Reijnders e a Leao. E per questo motivo la società è pronto a blindarlo con un nuovo contratto: con l’americano siamo vicini ad un accordo per prolungare di un anno, quindi fino al 2028, ma con opzione fino al 2029. In questo modo i rossoneri sono sicuri di mandare un messaggio molto chiaro a tutte le squadre interessate, anche se sappiamo che questo, come nel caso di Reijnders, non basta.

Al Milan non ci sono incedibili. Ogni giocatore ha un prezzo, a prescindere dalla durata del contratto: se arrivano offerte importanti, il club le valuta, come accaduto per Sandro Tonali e come successo a gennaio con Theo Hernandez, venduto al Como per 40 milioni. A proposito di rinnovi: oltre a Reijnders e a Pulisic, dovrebbe arrivare presto anche quello di Mike Maignan, in scadenza nel 2026. Trattativa bloccata invece con Theo, ma è una scelta della società perché il giocatore vuole restare e lo ha fatto capire più e più volte.