Pulisic salva Conceicao, che numeri: ora Boban e Leonardo nel mirino

Doppietta dell’americano a Lecce, le sue statistiche stagionali sono molto positive: un bel traguardo è ormai prossimo.

Il Milan è morto e risorto nella trasferta di campionato a Lecce. Ritrovatosi sotto 2-0 dopo 59 minuti, tra il 68′ e l’81’ è riuscito a ribaltare il risultato vincendo 3-2 e tornando così a vincere. Nelle ultime tre giornate erano arrivate tre sconfitte ed era fondamentale riconquistare i tre punti.

Uno dei protagonisti della rimonta è stato Christian Pulisic, autore del gol del 2-2 su calcio di rigore e poi anche di quello del 3-2 su assist di Rafael Leao. Una doppietta decisiva quella dell’americano, che in Serie A non segnava dal 26 gennaio (Milan-Parma 3-2). L’ultima sua rete in assoluto, invece, era datata 29 gennaio (Dinamo Zagabria-Milan 2-1).

Oltre un mese senza fare gol per il numero 11 rossonero, il migliore marcatore stagionale della squadra di Sergio Conceicao. A proposito di Conceicao, l’allenatore portoghese veniva dato a rischio esonero in caso di mancata vittoria, quindi l’ex Chelsea potrebbe avergli salvato la panchina.

Christian Pulisic, i numeri stagionali con il Milan

Con le reti segnate a Lecce, Pulisic è salito a quota 14 in questa stagione. Da aggiungere anche 9 assist nelle complessive 37 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Un bottino niente male per il 26enne statunitense, il giocatore più incisivo del Milan in fase offensiva.

CP11 è a un passo dal mettere insieme la sua migliore stagione dal punto di vista realizzativo. Terminò la scorsa con 15 gol (più 11 assist), adesso è a 14 e ha il tempo di migliorare il suo record personale. Il trasferimento a Milano ha rappresentato una vera rinascita per lui, che al Chelsea non era più considerato centrale nel progetto. In rossonero ha ritrovato spazio e fiducia. Nonostante un’annata difficile per la squadra, il suo apporto si è confermato di buon livello.

Da segnalare che nelle due stagioni al Milan è arrivato a segnare 29 gol, quindi è a un passo da quota 30. In questo momento è appaiato ad Ante Rebic come numero di marcature, gliene manca una per raggiungere Zvonimir Boban e Leonardo, entrambi ex calciatori ed ex dirigenti rossoneri.

Nelle prossime settimane dovrebbe esserci anche il rinnovo del contratto di Pulisic. Le parti ne hanno discusso e, stando ai rumors, l’accordo sarebbe praticamente fatto. La scadenza attuale è fissata a giugno 2028 con opzione per un prolungamento fino al 2029. Con la nuova intesa la scadenza verrà spostata al 2029, con opzione per il 2030, mentre lo stipendio passerà da 4 a 5 milioni netti annui.