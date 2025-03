Tifosi del Milan increduli, la decisione di Ibrahimovic scatena la polemica

Scoppia la polemica per la possibile decisione di Ibrahimovic: lo svedese è pronto a fare una scelta inaspettata

La delusione intorno all’operato di Zlatan Ibrahimovic da parte dei tifosi è tanta. Da lui ci si aspettava molto di più e invece, fino ad oggi, anche lui, insieme a Giorgio Furlani, ha contribuito al ridimensionamento del Milan, passato in pochissimo tempo da uno Scudetto e una semifinale di Champions League al nono posto in classifica e fuori da tutto. Un disastro completo che riguarda la prima squadra così come il Milan Futuro, progetto sul quale lo stesso svedese ha insistito tanto (e con giusta ragione).

Purtroppo però anche in quel caso ha sbagliato scelte importanti, come quella di non tenere Ignazio Abate come allenatore, autore di uno splendido lavoro con la Primavera, e di scegliere l’amico sconosciuto Jovan Kirovski come dirigente. La Serie C però è un campionato difficile, molto particolare, che richiede attenzione, esperienza e competenza, cosa che uno arrivato da Los Angeles di certo non può avere.

Milan, più poteri a Kirovski

Avrebbe meritato più spazio Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile, un profilo fenomenale e di straordinaria competenza. Nonostante il disastro di questa stagione, però, Ibrahimovic è pronto a prendere una decisione clamorosa. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, lo svedese sarebbe pronto ad ampliare il potere di Kirovski anche a tutto il settore giovanile.

Il dirigente dovrebbe quindi occuparsi anche del calciomercato della squadra Primavera, togliendo quindi ancora più luce a Vergine. Ed è qui che nasce il paradosso: la Primavera, direttamente gestita da Vergine e dall’allenatore Federico Guidi (due fenomeni del settore) è l’unica squadra che sta portando buoni risultati, eppure Ibrahimovic starebbe pensando di cambiare. E cambiare qualcosa che funziona, come ha dimostrato questa stagione, non sembra essere la cosa migliore in assoluto.

#Ibra non lascia, ma raddoppia: ancora più poteri per #Kirovski che potrebbe diventare anche il responsabile del calciomercato per la formazione Primavera. via @86_longo pic.twitter.com/FWdWPRldeF — Milan Zone (@theMilanZone_) March 6, 2025

Vedremo cosa accadrà da qui ai prossimi mesi, anche perché la figura di Ibrahimovic, così come quella di Furlani, è fortemente in discussione, come è giusto che sia: entrambi sono protagonisti in negativo di un totale fallimento che coinvolge il Milan tutto, dalla prima squadra al Milan Futuro. In questi giorni si parla di un differenza di vedute molto ampia fra i due, e chissà che non possano esserci clamorosi ribaltoni il prossimo giugno. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi. La speranza, intanto, è che il Milan Futuro possa riuscire a mantenere la categoria: ad oggi, è virtualmente retrocesso in Serie D.