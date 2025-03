ESCLUSIVA – Nuno Tavares-Milan, non solo l’infortunio: grande gelo e rossonero all’orizzonte

Nuno Tavares è uno degli obiettivi del Milan in vista della prossima stagione con il terzino della Lazio che è finito sul taccuino della dirigenza rossonera.

Il sempre più probabile addio di Theo Hernandez al Milan sta portando il club meneghino a guardarsi intorno per poter sostituire il terzino della nazionale francese.

Quella in corso è sicuramente la peggior stagione di Theo Hernandez con la maglia del Milan con il terzino sinistro che sembra essere sempre più vicino all’addio ai rossoneri. Il contratto in scadenza nel giugno del 2026 sta portando la società a mettere nella lista dei cedibili il calciatore che potrebbe salutare per una somma intorno ai 40 milioni di euro. Le trattative per il rinnovo sono state bloccate e se non ci dovessero essere novità prima della fine del campionato, per l’ex Real Madrid si aprirebbero le porte dell’addio. Nuno Tavares sembra essere uno dei nomi più caldi sull’agenda dei dirigenti del Milan, pronti a fare un tentativo con la Lazio.

Milan, si avvicina Nuno Tavares come post Theo: futuro alla Lazio in forte dubbio

Oltre a fastidi di natura muscolare, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, per Nuno Tavares ci sarebbe qualche incomprensione con l’ambiente biancoceleste per quello che riguarda la possibile esclusione dalla formazione iniziale in Lazio-Udinese.

L’esterno sinistro si è imposto come uno dei migliori terzini del campionato di Serie A diventando un punto fermo della squadra di Baroni, in piena lotta per un posto in Champions League. Il laterale classe 2000 ha attirato l’attenzione di diverse squadre europee in queste ultime settimane, pronte a presentare un’offerta alla Lazio durante la prossima estate.

Il giocatore, dal canto suo, appare pronto a rivedere il proprio contratto con i biancocelesti considerata anche l’ottima stagione che ha fatto salire in maniera esponenziale il suo valore. Nel caso in cui si dovesse giungere ad una rottura l’esterno potrebbe essere messo sul mercato con il Milan pronto ad inserirsi nella corsa all’ex Nottingham Forest.

L’eventuale addio di Theo Hernandez darebbe al Milan la possibilità di avere a disposizione una somma ingente di denaro da reinvestire per poter sistemare la fascia sinistra. Insieme a De Cuyper del Bruges, il laterale portoghese appare uno dei nomi più caldi per sistemare il ruolo di terzino sinistro. Il Milan resta alla finestra e segue con attenzione l’evolversi della situazione. L’arrivo di un nuovo direttore sportivo (Igli Tare resta sempre in pole) darà poi l’impulso decisivo alla partenza del mercato rossonero in vista del 2025/2026.