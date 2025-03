Maxi affare Maignan-Donnarumma: tifosi del Milan impietriti

I tifosi del Milan restano a bocca aperta, affare clamoroso Maignan-Donnarumma: cosa sta succedendo

Il prossimo mercato del Milan si profila come ampiamente rivoluzionario. Molte cose potrebbero cambiare nella squadra rossonera. A partire dal portiere, con Mike Maignan sempre più vicino a un possibile addio. La stagione grigia vissuta fin qui dal francese sembrerebbe aver convinto il club a lasciarlo andare, e proprio per questo motivo si va profilando un incredibile maxi affare che coinvolgerebbe lui e un altro grande ex rossonero, Gigio Donnarumma.

Può sembrare incredibile, ma a Parigi sono convinti che anche il PSG si sia deciso a un cambio tra i pali. Gli errori del numero uno della nazionale azzurra, non tanto numerosi, ma spesso molto pesanti (basti pensare all’ultima incertezza in occasione della sfida con il Liverpool), avrebbero convinto il club a puntare su un altro profilo a partire dalla prossima stagione.

La sensazione, stando a quanto riferito da Fichajes.net, è che la società parigina sia intenzionata a concedere a Luis Enrique un profilo più adatto al suo stile di gioco, visto e considerato che, per quanto riguarda le qualità podaliche, Gigio non è sicuramente una garanzia. Ed è proprio per questo motivo che tra i potenziali candidati sarebbe tenuto in grande considerazione anche lo stesso Maignan.

Maignan-Donnarumma, affare clamoroso in estate: il PSG tenta il colpaccio dal Milan

Al momento, secondo la stampa spagnola, ci sarebbe una vera e propria corsa a tre per la porta del PSG, con Gigio sempre più destinato alla panchina o, più probabilmente, alla cessione in un altro grande club europeo. Tra gli estremi difensori accostati al club francese, uno dei nomi principali è quello di Joan Garcia.

Il 23enne portiere dell’Espanyol ha mostrato infatti una crescita importante negli ultimi tempi e rientrerebbe appieno nell’identikit del portiere ideale per Luis Enrique. Stesso dicasi per un altro 23enne, Lucas Chevalier, estremo difensore del Liverpool ritenuto dagli esperti uno dei più promettenti del calcio europeo.

La soluzione meno rischiosa, però, per il club che si avvia a vincere l’ennesimo titolo in Francia, è proprio Mike Maignan. Il portierone rossonero, in uscita dal Milan, ha infatti un’età già più matura (29 anni), ha un’esperienza internazionale comprovata e conosce già la Ligue 1, avendo militato a lungo al Lille prima di trasferirsi a Milano.

Inoltre, cosa da non sottovalutare, è tra i migliori portieri per quanto riguarda l’impostazione dal basso e il gioco con i piedi. Un aspetto che lo renderebbe il profilo ideale per club e allenatore, pronti a tentare il Milan con un’offerta difficile da rifiutare (almeno 30 milioni).

Con buona pace di Donnarumma, che difficilmente potrebbe tornare indietro, alla squadra del suo cuore, ma che potrebbe piuttosto essere costretto a trovarsi una sistemazione altrove, alla ricerca di una soluzione perfetta dal piano economico e tecnico.