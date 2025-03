Milan, è successo oggi a Milanello: la decisione di alcuni giocatori

Oggi un bel segnale da parte dei giocatori rossoneri a Milanello, e ci sono notizie confortanti per un possibile rientro.

La vittoria contro il Lecce ha riportato un minimo di calma e tranquillità in casa Milan dopo settimane difficili. Tre punti che hanno rilanciato le ambizioni europee dei rossoneri (Europa League) ma la strada resta complicata e ricca di ostacoli. Il prossimo si chiama Como: la partita è in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00 ed è una sfida difficile. La squadra di Cesc Fabregas gioca a calcio con grande coraggio e avrà sicuramente voglia di venire a San Siro per fare bella figura.

All’andata, ad inizio gennaio, il Milan riuscì a vincere solo grazie ad una rimonta ma ottenuta con grandissima fatica. Insomma, la partita è difficile ma ora i rossoneri, senza più impegni infrasettimanali, possono preparare la partita con più calma e attenzione. Dopo la partita col Lecce, Sergio Conceicao ha concesso due giorni di riposo alla squadra: si ripartirà quindi domani con le sedute, ma quanto accaduto oggi a Milanello è un ottimo segnale.

Rientro Loftus-Cheek, le ultime

In quello che era una giorno di riposo per tutti, stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, alcuni giocatori si sono comunque presentati a Milanello per fare attività di scarico e palestra. E questo è sicuramente un aspetto positivo. Fra i giocatori che si sono allenati comunque oggi c’è anche Ruben Loftus-Cheek, che è fuori per infortunio da ormai oltre tre mesi ma finalmente sembra vedersi la luce in fondo al tunnel per il suo rientro.

L’inglese si è infortunato verso inizio dicembre in Champions League. Da quel momento, a parte una brevissima parentesi in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, non si è più rivisto, né sono arrivate notizie in merito alle sue condizioni. L’infortunio, da quello che sappiamo, era una ricaduta del precedente, ma evidentemente è stato qualcosa di più serio. Ma ora la parte più difficile sembra essere ormai alle spalle.

Loftus-Cheek, a meno di colpi di scena, potrebbe tornare in gruppo nella giornata di domani (ma non c’è certezza), così da rientrare fra i convocati per la partita contro il Como di sabato. Sarebbe sicuramente una bella cosa perché il centrocampista può diventare una risorsa in questo finale di stagione. Inoltre, saranno mesi importanti anche per il futuro: la sua conferma al Milan passa soprattutto dal rendimento che avrà in questi mesi.