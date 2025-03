Bomba Allegri al Milan: svelato il motivo

Per Allegri si profila un clamoroso ritorno in rossonero, siamo alla svolta: il motivo della decisione del club

Nel momento più difficile di una stagione complicatissima, il Milan prova a compattarsi e a non lasciarsi andare, cercando un finale in crescendo quanto meno per salvare l’onore. Il Diavolo ha rischiato grosso contro il Lecce, vedendo da vicino lo spettro della quarta sconfitta di fila. Trovando una grande rimonta da 0-2 a 3-2, una vittoria che potrebbe dare slancio per la parte conclusiva della stagione, almeno per rientrare in Europa, pure se fosse quella minore. Ma ciò non toglie che, a fine annata, per i rossoneri ci sia una rivoluzione in arrivo.

Sergio Conceicao è riuscito probabilmente a puntellare la panchina nell’immediato e a darsi un po’ di respiro. Ma anche con un grande finale di campionato e l’eventuale vittoria della Coppa Italia, per il portoghese il destino è segnato. Il Milan sfrutterà infatti la clausola per potersi separare dall’allenatore dopo soli sei mesi, dando così il via libera all’arrivo di un nuovo tecnico.

Gli indizi per il nuovo inquilino della panchina sembrano portare a Massimiliano Allegri. Sta risalendo di prepotenza la candidatura del livornese, che potrebbe tornare a Milanello dopo oltre undici anni e provare ad aprire un nuovo ciclo. E ci sarebbe un motivo specifico dietro questa scelta.

Panchina Milan, Allegri in pole su tutti gli altri candidati: ecco perché sarà lui l’erede di Conceicao

In termini di carisma e di esperienza, il profilo di Allegri non si discute. E proprio su questo potrebbe puntare il Diavolo, per cercare di rilanciare le proprie ambizioni e dare una sterzata rispetto a quanto si è visto negli ultimi tempi.

Secondo Stefano Agresti sulla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, la corrente che potrebbe diventare maggioritaria nella dirigenza del Milan sarebbe affidare la panchina a un allenatore pragmatico, che riesca a invertire la rotta rispetto agli svarioni tecnici e tattici che si sono visti con Fonseca prima e con Conceicao poi. Anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa e resistono le candidature di altri nomi come Cesc Fabregas. Molto potrebbe passare soprattutto dalla nomina del nuovo direttore sportivo, che indubbiamente andrà a influenzare la direzione da prendere in panchina. Ancora qualche settimana e sapremo.