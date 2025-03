Milan, il punto debole di Sergio Conceicao: nessuno peggio di lui in Serie A

C’è più di un aspetto da migliorare nella squadra rossonera: un dato che fa un po’ impressione in negativo.

Sergio Conceicao non è ancora riuscito a trasmettere le sue idee di calcio e la sua mentalità al Milan. Solo a tratti si è vista una squadra in linea con il suo credo calcistico. Il fatto di giocare tante partite ravvicinate non lo ha aiutato.

Da quando è arrivato, i rossoneri hanno giocato ogni due-tre giorni e la scorsa è stata la prima settimana “pulita” di lavoro che ha potuto svolgere a Milanello. Essendo fuori dalla Champions League, il calendario si è alleggerito, e adesso l’allenatore portoghese ha più tempo per cercare di incidere sul suo gruppo. Sabato a San Siro arriva il Como e sarà un’occasione per provare a fare dei passi avanti rispetto al recente match vinto in rimonta contro il Lecce.

Milan, un dato statistico preoccupante

La squadra ha diversi difetti e Conceicao cercherà di intervenire per correggere ogni situazione. In fase difensiva si pagano spesso delle distrazioni e degli errori del singolo, certamente è necessaria più concentrazione. Altre volte, invece, viene a mancare l’equilibrio e il Milan si ritrova esposto troppo facilmente alle sortite offensive degli avversari.

Stando a quanto messo in evidenza da Calcio Datato, negli ultimi due campionati di Serie A nessun allenatore ha sofferto i contropiedi più di Conceicao. E non è un problema di avere troppi giocatori offensivi, dato che a Lecce sia Rafael Leao sia Joao Felix sono partiti dalla panchina.

Tra i tecnici con almeno 10 panchine nessuno ha subito più expected goals (0,25 a partita) di lui. Al secondo posto c’è Fabio Pecchia (0,19), recentemente esonerato dal Parma. Poi ci sono tre allenatori a quota 0,16: Kosta Runjaic (Udinese), Vincenzo Italiano (Bologna) e Alessandro Nesta (Monza). In fondo alla classifica ci sono Maurizio Sarri (0,03), José Mourinho (0,04), Luca Gotti (0,05) e Marco Baroni (0,05). Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini sono entrambi a 0,07, mentre Massimiliano Allegri a 0,08 come Stefano Pioli e Antonio Conte.

A Milanello ci sarà del lavoro da fare, Conceicao deve evitare che il suo Milan si esponga eccessivamente ai contropiedi avversari. Sono situazioni che la squadra sta soffrendo parecchio.