Addio Milan, il futuro è segnato: stavolta salta tutto

Stavolta non c’è il minimo dubbio. Salta tutto: il futuro è già scritto, addio al Milan. Ecco tutti i particolari

Buone notizie dall’infermeria per Sergio Conceiçao. Dopo il recupero di Alessandro Florenzi, il tecnico portoghese spera di poter contare anche su Ruben Loftus-Cheek per il match casalingo contro il Como, in calendario sabato prossimo alle ore 18.00.

Il centrocampista inglese, che è fermo ai box dalla finale di Supercoppa italiana dove ha giocato solo una manciata di minuti sufficiente, però, a provocargli la riacutizzazione della lesione del bicipite femorale destro che gli ha fatto saltare gli ultimi tre match di campionato del 2024, sta, dunque, vedendo la luce in fondo al tunnel.

Ma i tifosi rossoneri si augurano che anche il Milan, che contro il Lecce ha visto le streghe, abbia finalmente intravisto la luce in fondo al tunnel. Una vittoria sofferta e in rimonta per 2-3, quella contro i salentini, arrivata grazie a un pizzico di fortuna, l’autorete di Gallo che ha avviato la rimonta, e alla ‘vecchia guardia’ visto che gli altri due gol portano la firma di Christian Pulisic, il secondo dei quali su assist di Rafa Leao, tanto che per un nuovo arrivato a Milanello il futuro è segnato.

Riccardo Sottil, molto difficile il riscatto

Finora, a parte il lampo della conquista della Supercoppa italiana, tra l’altro, ai danni dei cugini nerazzurri, il Milan ha regalato ai propri tifosi solo delusioni. L’inopinata e prematura uscita di scena dalla Champions League per mano di un irresistibile Psv Eindhoven, come confermano i sette gol incassati in casa dagli olandesi nel match d’andata degli ottavi di finale della ‘Coppa dalle grandi orecchie’, fa il paio con una classifica in Serie A decisamente deficitaria.

Eppure, il management rossonero ha provato a invertire la rotta. Prima ha dato una scossa a tutto l’ambiente sostituendo con Sergio Conceiçao l’esonerato Paulo Fonseca, poi è stato particolarmente attivo durante la sessione invernale di calciomercato. Ben quattro, infatti, gli acquisti: Kyle Walker (Manchester City, prestito con diritto di riscatto), Santiago Gimenez (Feyenoord, a titolo definitivo), Riccardo Sottil (Fiorentina, prestito), João Félix (Chelsea, prestito) e Warren Bondo (Monza, a titolo definitivo).

Tuttavia, fin qui il loro contributo alla causa milanista è, a dir poco, trascurabile tanto che di questo passo Riccardo Sottil molto difficilmente verrà riscattato. L’ex viola ha finora raggranellato tre presenze in Serie A per un totale di 80 minuti giocati cui si aggiunge, si fa per dire, un minuto in Coppa Italia nel 3-1 alla Roma. Insomma, un minutaggio che è il chiaro segno che Conceiçao non lo considera una prima scelta, ragion per la quale, come detto, l’avventura in rossonero del figlio d’arte sembra destinata a concludersi a fine stagione.