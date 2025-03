Pellegatti sgancia la bomba, svolta sul nuovo allenatore del Milan

Il giornalista milanista ha fatto una importante rivelazione sul nuovo allenatore del Milan, svolta a sorpresa

Il Milan è pronto a ripartire da zero il prossimo giugno. Da quando Maldini è andato via, tutto quello costruito faticosamente è stato distrutto. Della squadra che ha vinto lo Scudetto, sono rimasti soltanto sei giocatori. La rivoluzione continuerà anche la prossima estate e, nonostante un anno disastroso con tutte le scelte più importanti sbagliate, sarà ancora Giorgio Furlani a guidare l’area sportiva. Il futuro dei rossoneri è quindi nelle sue mani, dalla scelta del direttore sportivo (o comunque di una nuova figura dirigenziale) a quella per il nuovo allenatore.

Stando alle ultime news, al momento uno degli scenari più caldi sembra essere quello di un ex duo juventino: Fabio Paratici più Massimiliano Allegri. Sembra essere un’ipotesi concreta per un Milan italiano e più definito dal punto di vista strutturale. Oggi Galeone, mentore dell’ex allenatore bianconero, è stato molto chiaro: “Credo in un ritorno al Milan di Max” a conferma che queste non sono soltanto voci. In merito è intervenuto anche Carlo Pellegatti, storico giornalista milanista che ha conservato in questi anni un ottimo rapporto con Allegri.

Allegri-Milan, la rivelazione di Pellegatti

Fra i due c’è una grande passione in comune: i cavalli. Ed è di questo che hanno parlato anche di recente, come lo stesso giornalista ha rivelato nel corso di Pressing in onda su Mediaset. Durante questo scambio di battute, inevitabilmente, Pellegatti gli ha anche chiesto lumi in merito a queste voci di un suo ritorno al Milan. “Mi ha detto che non ci sono novità“, la rivelazione di Carlo.

La priorità del Milan in questo momento è scegliere il direttore sportivo: senza questo tassello, non si può arrivare ad una scelta per la panchina. La cosa certa è che, a meno di clamorosi ribaltoni, Sergio Conceicao non sarà l’allenatore della prossima stagione. Con Paratici si può davvero pensare ad Allegri, anche se il suo sogno potrebbe essere quello di lavorare ancora una volta con Antonio Conte, come hanno fatto anche al Tottenham.

Tutto dipende da se deciderà davvero di lasciare Napoli a fine stagione: qualche segnale c’è, ma ora è concentrato solo sul campo e su questa entusiasmante corsa Scudetto con l’Inter. Allegri resta in attesa: lo stipendio è molto alto, ma si può arrivare ad una soluzione. Il Milan stavolta non può sbagliare.