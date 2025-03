Come Vieri, passa dall’Inter al Milan: il bomber cambia maglia

Un giocatore di proprietà dell’Inter è sotto osservazione da parte del club rossonero: ci sarà un tentativo nel mercato estivo?

Potrebbero esserci diversi cambiamenti nel Milan a fine stagione. Dovrebbero arrivare un nuovo direttore sportivo e anche un nuovo allenatore. Tante novità riguarderanno pure l’organico della squadra, con più giocatori destinati ad andarsene e di conseguenza diversi che arriveranno.

I prossimi mesi saranno decisivi per fare tante scelte importanti. I tifosi sono delusi e arrabbiati per quanto hanno visto in questi mesi, con prestazioni più scadenti che convincenti. I risultati parlano chiaro: rossoneri fuori dalla Champions League e noni nella classifica della Serie A. Inevitabile pensare di apportare dei cambiamenti.

Dall’Inter al Milan: un giocatore nerazzurro nel mirino di Moncada

Sarà interessante vedere chi farà le valigie e chi approderà a Milano durante la prossima finestra estiva del calciomercato. In queste settimane ci sono tanti rumors e certamente da qui a fine stagione ci saranno moltissime indiscrezioni su entrate e uscite del club.

Secondo alcune voci, tra i calciatori che il Milan sta osservando in vista della prossima stagione c’è anche Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 gioca nell’Empoli, dove è approdato l’estate scorsa in prestito dall’Inter. La società toscana ha a proprio favore un diritto di riscatto da 5 milioni di euro esercitabile entro giugno prossimo.

Esposito in questa stagione ha totalizzato 10 gol (8 in Serie A, 2 in Coppa Italia) e 2 assist (1 e 1) nelle 27 presenze complessive. Tutto fa pensare che l’Empoli lo riscatterà a giugno, andando poi a valutare le eventuali offerte che arriveranno. Si è parlato anche dell’interesse del Napoli e della Roma.

Esposito è entrato nel settore giovanile dell’Inter nel 2014, dal 2020 è stato ceduto in prestito a SPAL, Venezia, Basilea, Anderlecht, Sampdoria e infine Empoli. Ha collezionato 11 presenze con la maglia dell’Italia Under 21. Questa stagione può consentirgli di conquistare una buona chiamata per la prossima.

L’Empoli è terzultimo nella classifica della Serie A e conta anche su Esposito per guadagnare la salvezza. Il calendario delle prossime giornate vede come rivali Torino, Como, Cagliari, Napoli, Venezia, Fiorentina, Lazio, Parma, Monza ed Hellas Verona. In mezzo anche le partite di semifinale di Coppa Italia contro il Bologna.