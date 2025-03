Derby folle con l’Inter: colpaccio Milan dal Real

Colpo clamoroso dal Real Madrid, il Milan prova a vincere il derby con l’Inter: l’affare non è impossibile, tutti i dettagli

Il derby tra Inter e Milan non finisce mai. Se l’attesa dei tifosi è tutta rivolta, in questo momento, al doppio derby di Coppa Italia che vale una finale e, soprattutto, un salvagente per la stagione rossonera, a quanto pare le società sono già rivolte al futuro, a un mercato in cui potrebbero incrociarsi i rispettivi obiettivi. E per anticipare la concorrenza nerazzurra, stavolta i vertici del Milan starebbero cercando di accelerare per chiudere subito un grosso affare con il Real Madrid.

Considerando i rapporti più che buoni che legano i rossoneri alla più blasonata squadra spagnola, non è improbabile che in estate i due club possano chiudere qualche importante trattativa. Si era parlato, ad esempio, di un possibile assalto Real per Theo Hernandez, in uscita dal Milan e più che disponibile a tornare ‘a casa’.

Non è però solo il Real a essere interessato ai gioielli rossoneri. Anche il Milan guarda infatti con grande attenzione a quanto succede nella rosa della Caja Blanca, con la consapevolezza che uno scontento del Real potrebbe trasformarsi in un trascinatore in Serie A. E in particolare, Ibrahimovic e il resto della dirigenza avrebbero già messo gli occhi su un potenziale fuoriclasse seguito con grande interesse anche dai cugini dell’Inter.

Il Milan anticipa l’Inter, super colpo dal Real: l’affare è possibile, i dettagli

In una squadra di campioni straordinari, riuscire a trovare spazio e minuti diventa molto complicato, nonostante le stagioni siano ormai formate da un numero esorbitante di partite. Chiuso dai vari Mbappé, Rodrygo, Vinicius e Bellingham, sta brillando solo a sprazzi, anche nella stagione in corso, quello che da molti viene considerato come il talento più brillante del calcio europeo: Arda Guler.

Già seguito in passato con grande interesse dal Milan, prima ancora del suo approdo al Real, il trequartista turco era stato accostato al Milan anche la scorsa estate, ma l’affare non si era chiuso e Ancelotti aveva preferito tenerlo con sé, consapevole del suo talento e desideroso di dargli un minutaggio maggiore rispetto alla sua prima stagione a Madrid.

E in effetti il numero di presenze e di minuti in campo per il campioncino turco, classe 2005, è effettivamente aumentato. Non tanto però da farlo sentire al centro del progetto. Anche per questo motivo diverse squadre europee sarebbero interessate a chiederlo al Real almeno in prestito durante il prossimo mercato estivo, e tra queste in pole position ci sarebbero proprio le due milanesi.

Considerando però i buoni rapporti tra Milan e Real, i rossoneri sentono di avere un leggero vantaggio sui nerazzurri, e a quanto trapela da fonti estere il piano della dirigenza potrebbe essere quello di strappare un prestito, anche pluriennale, come fatto nel recente passato per Brahim. Un affare che in fin dei conti potrebbe convenire a tutti, compreso il Real e lo stesso calciatore.