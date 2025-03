Milan, continua il momento no: ufficiale l’esclusione

Un importante giocatore rossonero non sta attraversando un periodo felicissimo: una decisione ufficializzata oggi non lo farà sorridere.

Anche se la qualificazione alla prossima Champions League sembra quasi un miraggio, il Milan non può mollare. Fino all’ultima partita della stagione deve dare il massimo per accedere a una competizione europea. C’è bisogno di tutti per raggiungere questo obiettivo.

Una possibilità per qualificarsi alla prossima Europa League deriva dalla vittoria della Coppa Italia, che darebbe accesso diretto al torneo. Dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana, a Sergio Conceicao ai suoi calciatori non dispiacerebbe aggiungere un altro trofeo a una stagione che finora è stata più negativa che positiva.

Per fare un buon finale di stagione è necessario che tutti diano il 100%, in particolare quelli che sono considerati i migliori e che non sempre sono riusciti a convincere. Facile fare il nome di Theo Hernandez, ad esempio, però non è l’unico che non sta brillando in questi mesi.

Milan, un’altra delusione per un giocatore rossonero

Tra coloro che non stanno avendo un rendimento di alto livello c’è anche Youssouf Fofana. Dopo un inizio assolutamente convincente, nel 2025 il centrocampista francese ha fatto poche prestazioni davvero positive. Forse ha concluso il 2024 troppo scarico fisicamente, avendo giocato sempre, e poi non è riuscito a tornare a uno stato di forma top.

Sergio Conceicao lo ha lasciato in panchina a Lecce, inserendolo solo negli ultimi 16 minuti. Da vedere se ripeterà lo stesso tipo di scelta anche sabato contro il Como a San Siro. Potrebbe giocare di nuovo Warren Bondo, arrivato durante l’ultima sessione invernale del calciomercato.

L’ex Monza era stato preso per essere un vice Fofana, però in questo momento potrebbe essergli nuovamente preferito. In alternativa, i due potrebbero anche giocare assieme, in modo tale da liberare Tijjani Reijnders da qualche compito difensivo e da ottenere più solidità a centrocampo.

Sicuramente Fofana non è felice del suo rendimento degli ultimi mesi e cercherà di alzare il suo livello. Anche perché ha perso il posto nella nazionale maggiore francese e vuole riconquistarlo. Il commissario tecnico Didier Deschamps non lo ha convocato per le prossime partite di Nations League contro la Croazia. Lo aveva già escluso a novembre per i match contro Israele e Italia.

Conceicao ha bisogno del miglior Fofana per raggiungere gli obiettivi di questa parte finale della stagione. Il mediano francese ha caratteristiche che servono alla squadra, speriamo di rivederlo al top quanto prima.