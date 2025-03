Pellegatti sgancia la bomba Conceicao-Milan: annuncio a sorpresa

Pellegatti ha svelato quale sarà il futuro di Sergio Conceicao: l’annuncio ha colto di sorpresa tutti i tifosi del Milan.

Nonostante la vittoria in rimonta a Lecce il futuro di Sergio Conceicao rimane molto incerto. Il ribaltone di sabato scorso al Via del Mare (da 0-2 a 3-2) ha probabilmente salvato la panchina del tecnico portoghese ma per molti solo momentaneamente. Il lavoro fin qui svolto dall’ex allenatore del Porto non ha convinto la dirigenza rossonera: in casa Milan si sta già pensando a un nuovo timoniere.

I nomi che circolano maggiormente nei corridoi di via Aldo Rossi sono quelli di Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Il tecnico livornese, libero da quasi un anno dopo l’addio alla Juve, sarebbe ben felice di tornare ad allenare in un ambiente che conosce molto bene (con il Diavolo ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana). Più difficile arrivare a Conte, sotto contratto con il Napoli ma non così convinto di rimanere alla guida dei partenopei.

Carlo Pellegatti ha però fatto altri due nomi per la panchina del Milan. Sul suo canale YouTube il celebre giornalista e tifoso milanista ha parlato di Maurizio Sarri, molto gradito alla dirigenza rossonera e anche lui libero da circa un anno dopo la separazione con la Lazio. Non solo: secondo Pellegatti il club segue con attenzione anche Roberto De Zerbi, con cui erano stati avviati contatti già lo scorso anno.

Bomba Conceicao-Milan: svolta clamorosa, tifosi spiazzati

Tuttavia, a detta del giornalista, non è ancora detto che l’avventura di Conceicao sulla panchina rossonera sia davvero finita. Sul suo canale YouTube il grande tifoso del Diavolo sottolinea che l’ipotesi di una permanenza dell’ex Porto non è poi così remota. Ora il Milan ha una partita a settimana, fatta eccezione per la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: “Se si vedessero progressi di gioco, prestazioni e risultati – afferma Pellegatti – Poi ci si deve porre anche il problema“.

Conceicao può ancora confermarsi tramite i risultati: il tecnico portoghese ha portato a casa la Supercoppa Italiana e punta a fare il bis con la Coppa Italia, che garantirebbe oltretutto l’accesso in Europa League. “D’accordo Allegri, d’accordo De Zerbi – conclude Pellegatti – ma con prestazioni e risultati potrebbe riaffacciarsi a una possibilità per la prossima stagione“.

Già nelle prossime gare si capirà meglio quale sarà il destino di Sergio Conceicao: non è escluso che un buon finale di stagione possa portare alla conferma del tecnico lusitano.