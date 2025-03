Milan, l’arma in più di Conceicao: “È un mostro”

Per l’allenatore portoghese c’è un recupero importante in vista delle prossime partite della stagione: può essere una risorsa preziosa da sfruttare.

Anche se la qualificazione alla prossima Champions League è quasi impossibile da raggiungere, il Milan ha degli obiettivi in questa ultima parte di stagione. Deve cercare di guadagnare più posizioni possibili nella classifica della Serie A e cercare di vincere la Coppa Italia. Alzare il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa Italiana vinta a gennaio in Arabia Saudita, consentirebbe di qualificarsi direttamente alla prossima Europa League.

Restare completamente fuori dalle competizioni europee sarebbe un grosso fallimento e c’è bisogno di dare il massimo nelle prossime partite. Il fatto di non avere impegni infrasettimanali sta aiutando il lavoro di Sergio Conceicao, che dal momento del suo arrivo si è sempre ritrovato match a distanza di due-tre giorni, quindi con poca possibilità di lavorare sul campo con continuità. Con l’eliminazione in Champions League, grossa delusione, si è creata questa situazione e la squadra è alla seconda settimana “pulita” di lavoro.

Milan, il rientro di Loftus-Cheek può aiutare: ecco come

Sabato c’è Milan-Como ed è fondamentale vincere. L’unico assente sarà Emerson Royal, alle prese col recupero dall’ultimo infortunio. Rientra Ruben Loftus-Cheek, che nei giorni scorsi è tornato ad allenarsi. I problemi muscolari che lo hanno tenuto fuori in questi mesi sono finalmente superati e l’ex Chelsea è nuovamente a disposizione di Conceicao, che finora ha potuto schierarlo una sola volta: nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, quando subentrò negli ultimi 15 minuti.

Conceicao ritiene che il centrocampista inglese possa essere un’arma in più in questo finale di stagione, ne ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Como: “Conosco Ruben. Non l’ho praticamente mai avuto a causa di questi infortuni. Ora è recuperato al 100%, anche se fisicamente non è pronto per giocare 90 minuti. Mi piace molto, è un centrocampista molto forte, arriva bene nell’area diversamente. Fisicamente è un mostro, spero di averlo disponibile in questo finale di stagione per aiutare la squadra. L’anno scorso ha fatto 10 gol, è un centrocampista box to box di grandissima qualità“.

L’ex Chelsea non gioca da inizio gennaio, quindi è normale che non abbia il ritmo partita. Per lui è importante tornare a giocare e migliorare la sua condizione. Vedremo se già contro il Como potrà rimettere minuti nelle gambe. Come dice giustamente Conceicao, Loftus-Cheek ha grande forza fisica e abilità negli inserimenti, quindi può essere una risorsa preziosa per il Milan.