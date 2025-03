Il Milan ha deciso, tradimento pazzesco: il prossimo colpo arriva dall’Inter

Tra Inter e Milan sta per consumarsi un altro clamoroso tradimento: nerazzurri beffati, il giocatore ha già scelto i rossoneri.

Il Milan sta cercando di concludere degnamente un’annata a dir poco complicata. La rimonta di Lecce potrebbe ridare slancio per il finale di stagione: l’obiettivo dei rossoneri è centrare la qualificazione alle prossime coppe europee, magari vincendo la Coppa Italia. Oltre a mettere un altro trofeo nella sua ricca bacheca, infatti, il Diavolo avrebbe così garantito l’accesso all’Europa League.

Per riuscirci, però, il Milan dovrà anzitutto superare l’Inter in semifinale per poi vedersela contro Bologna o Empoli nella finale di Roma. Una sfida, quella ai nerazzurri, che non si limiterà però solo alla Coppa Italia: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sembra che Ibrahimovic e Moncada abbiano messo gli occhi su un elemento della rosa nerazzurra e siano pronti a fare uno scherzetto ai ‘cugini’.

Non è un segreto che uno degli obiettivi del Milan per la prossima stagione è quello di rinforzare la difesa con un profilo giovane ma già con una certa esperienza accumulata nel campionato italiano e a livello internazionale. Ecco perché in cima alla lista è finito Yann Bisseck, difensore tedesco a cui Simone Inzaghi sta concedendo sempre più spazio nell’undici titolare.

Inter tradita: ha già deciso, va proprio al Milan

Il classe 2000 ha finora collezionato 29 presenze in stagione con la maglia nerazzurra, mettendo a segno una rete nel 5-0 del Bentegodi contro l’Hellas Verona e fornendo anche 3 assist ai propri compagni, di cui uno nell’ultimo match di San Siro vinto dalla Beneamata in rimonta contro il Monza.

La crescita di Bisseck non è passata inosservata: i principali club europei stanno seguendo con molta attenzione l’ex Aarhus, ma stando a quanto riportato dal sito spagnolo Fichajes.net pare che il Milan sia davanti a tutti nella corsa al giocatore. Al momento, però, non ci sono stati ancora contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza rossonera. Bisseck ha rinnovato il suo contratto con l’Inter lo scorso novembre, estendendo l’intesa fino al 2029: il difensore di Colonia si trova molto bene in nerazzurro ma vorrebbe diventare un titolare inamovibile.

Un ruolo che potrebbe garantirgli il Milan, che ha certamente bisogno di un difensore di tale spessore per migliorare il proprio pacchetto arretrato. I cambi di casacca tra i due club milanesi non vengono accolti molto bene dalle rispettive tifoserie, sebbene in passato si siano verificati diversi movimenti di questo tipo. Nei tempi recenti ha suscitato un certo clamore il trasferimento di Calhanoglu dal Milan all’Inter: l’idea Bisseck stuzzica i rossoneri anche per l’opportunità di ricambiare lo sgarbo ai ‘cugini’.