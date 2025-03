Un campione per il Milan, era il “sogno” di Maldini: prezzo fissato

Potrebbe tornare nel mirino rossonero un vecchio “sogno” di Maldini: il prezzo di acquisto non sarà troppo alto.

La stagione attuale è stata caratterizzata da diverse cose che non hanno funzionato e il Milan deve evitare di ripetere determinati errori. Dalla scelta dell’allenatore a quella dei giocatori non bisogna sbagliare, se si vuole davvero tornare a lottare per lo Scudetto nel prossimo campionato.

Per quanto riguarda la squadra, è necessario prendere calciatori davvero in grado di alzare il livello. Anche se non c’è la possibilità di fare maxi investimenti come le big d’Europa, comunque il club rossonero deve ottimizzare le risorse di cui dispone per rinforzare in maniera importante l’organico.

Nonostante una situazione di bilancio decisamente migliore delle rivali, negli ultimi due anni non si è stati in grado di puntare al tricolore. Nella prossima stagione, non potendo probabilmente contare sugli incassi derivanti dalla partecipazione alla Champions League, la dirigenza dovrà essere particolarmente brava nella costruzione della squadra.

Milan, un ex obiettivo torna di moda?

Per alzare il livello servono giocatori di grande qualità, capaci anche di trascinare i compagni. Alcuni sono fuori dalla portata come prezzo, però sul mercato ci sono anche delle occasioni da poter sfruttare.

Una di queste può essere Marco Asensio, legato al Paris Saint Germain da un contratto in scadenza a giugno 2026. Oggi gioca all’Aston Villa, dove si è trasferito in prestito secco durante la scorsa sessione invernale del calciomercato. Alla corte di Unai Emery si è rilanciato alla grande: 7 gol in 8 presenze.

Ovviamente i Villans cercheranno di comprare il cartellino a titolo definitivo ed è possibile che lo spagnolo possa avere la permanenza a Birmingham come prima scelta. Con Emery si sta trovando molto bene e la Premier League è il migliore campionato del mondo, quindi perché non restare?

Ma non bisogna escludere un tentativo da parte del Milan, che nel ruolo di Asensio venderà Samuel Chukwueze e certamente vorrà prendere qualcuno molto più forte. Il 29enne maiorchino era già un obiettivo rossonero qualche anno fa, quando c’era Paolo Maldini come direttore tecnico e il giocatore non stava rinnovando il suo contratto con il Real Madrid. La leggenda milanista ne voleva approfittare, considerando gli ottimi rapporti con la dirigenza madrilena, però non se ne fece nulla.

Il PSG vorrebbe incassare circa 25 milioni di euro dalla cessione di Asensio, ma potrebbe anche accontentarsi di qualcosa in meno considerando la scadenza contrattuale ravvicinata e l’età non più giovanissima dell’esterno spagnolo. Da non dimenticare lo stipendio elevato dell’ex Real Madrid, che percepisce 7-8 milioni netti annui. Una cifra che difficilmente un Milan senza Champions gli potrà offrire.