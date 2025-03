Boom Theo Hernandez al Como: una cosa mai vista

Novità clamorosa in merito alla trattativa che dovrebbe portare Theo Hernandez al Como: i tifosi restano spiazzati

A fine stagione le strade del Milan e di Theo Hernandez, salvo clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto, sono destinate a separarsi. Il terzino sinistro francese sta vivendo un’annata molto travagliata, fatta di pochi alti e tanti bassi e la dirigenza rossonera non sembra voler farsi in quattro per trattenerlo.

Tanto il rapporto con l’allenatore quanto quello con la squadra e la società non sembra essere idilliaco e lo stesso Theo Hernandez pare si sia convinto a dire addio ai rossoneri al termine della stagione. Nonostante il suo rendimento non sia stato eccezionale, gli estimatori al francese di certo non mancano ed il Milan aspetta che qualche club si presenti con un’offerta congrua per lasciarlo partire.

Tra i club più interessati a Theo Hernandez c’è il Bayern Monaco che sia la scorsa estate che nell’ultima sessione invernale lo ha seguito con enorme interesse. Un interesse che, tuttavia, non è mai sfociato in una vera trattativa e bisognerà vedere se la prossima estate il club bavarese sarà ancora intenzionato a puntare sul francese. Oltre al Bayern, però, per Theo Hernandez si aperta in maniera clamorosa anche la pista che porta al Como che sogna in grande.

Il club biancoblu vuole mettere a segno un colpo importante in vista della prossima stagione e Theo Hernandez scatenerebbe di certo l’entusiasmo dei tifosi. Nelle ultime ore, però, è emersa una novità clamorosa riguardo tale operazione che ha lasciato tutti i tifosi sorpresi.

Milan, Theo Hernandez al Como: spunta una clamorosa novità

Che Theo Hernandez piaccia e pure molto al Como non è certo un segreto ed il club lombardo sarebbe felice di poter contare su un giocatore della sua esperienza. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, la squadra allenata da Cesc Fabregas non ha ancora preso una decisione definitiva sul terzino francese e non è detto che alla fine punteranno su di lui.

Attraverso il suo profilo X, Konur ha fatto capire come la società lombarda abbia ancora dei dubbi in proposito, sebbene riconosca il valore di un giocatore come Theo Hernandez. Per questo motivo, il Como non ha preso una decisione definitiva sull’intavolare una trattativa per portare il francese in biancoblu, prendendosi ancora un po’ di tempo per riflettere.

Lo scorso gennaio, il Como e Theo Hernandez sono stati vicinissimi e – secondo alcune indiscrezioni – al Milan erano stati offerti ben 50 milioni di euro. Tuttavia, come raccontato dal presidente del club lombardo Mirwan Suwarso, la trattativa saltò per mancanza di appeal da parte del Como che, agli occhi di Theo Hernandez, appariva ancora come un piccolo club. Vedremo dunque se la prossima estate i biancoblu si decideranno nel fare un nuovo tentativo per il francese o preferiranno lasceranno perdere del tutto.