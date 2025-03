Esonero Thiago Motta, la decisione è ormai presa: ecco il sostituto

Ennesima clamorosa debacle della Juventus e adesso per Thiago Motta non c’è niente da fare: esonero ad un passo

Notte fonda per la Juventus e, soprattutto, per Thiago Motta. Crisi infinita dei bianconeri: dopo i quattro gol presi in casa dall’Atalanta, con tanto di contestazione dei tifosi, è arrivata un’altra batosta contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. E adesso sono ore di attentissime riflessioni per Cristiano Giuntoli e la società tutta sull’allenatore ex Bologna. Il disastro di queste ultime gare è sotto gli occhi di tutti ed è difficile pensare che si possa andare avanti così, anche perché adesso la Juventus è anche fuori dalla Champions League.

Il Bologna, con la splendida vittoria di oggi contro la Lazio, è avanti di un punto. Questo si aggiunge all’eliminazione dalla Champions League per mano del PSV e dalla Coppa Italia per la sconfitta clamorosa contro l’Empoli. Thiago Motta stavolta rischia davvero l’esonero e ci sono già due nomi per il possibile sostituto. Nelle prossime ore può arrivare la decisione più attesa da parte dei tifosi.

Thiago Motta verso l’esonero, i possibili sostituti

I sostenitori juventini infatti non hanno alcun dubbio, e di certo non da oggi: da diversi giorni spingono per un cambio in panchina, anche se non è esente da critiche anche l’operato di Cristiano Giuntoli, che l’estate scorsa ha speso oltre i 200 milioni sul mercato per giocatori che, fino a questo momento, non sono riusciti ad imporsi. Grosse responsabilità quindi anche da parte del dirigente, ma come sempre in queste situazioni a pagare è l’allenatore.

Chi può sostituire Thiago Motta? Quando siamo a pochissimi mesi dalla fine della stagione, non è semplice scegliere un sostituto. Giuntoli deve capire se andare su un traghettatore, e quindi su un tecnico che possa raggiungere il quarto posto e poi salutare a giugno, oppure iniziare subito il nuovo progetto per la prossima stagione. I nomi caldi in questo momento sono due.

Il primo è Igor Tudor, l’ex Lazio fermo da diversi mesi, per lui sarebbe un ritorno visto che è stato giocatore della Juventus e collaboratore di Andrea Pirlo allenatore, il secondo è Roberto Mancini, il quale avrebbe già dato disponibilità per un approdo a Torino dopo la fine della sua esperienza da commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Con entrambi si potrebbe già aprire un nuovo ciclo in vista del prossimo anno.

Come traghettatore, invece, la soluzione più semplice sembra essere Magnanelli, attuale allenatore della Primavera ed ex collaboratore di Allegri.