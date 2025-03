L’addio al Milan è certo, pedina di scambio per il centrocampista

Il calciatore dirà addio certamente ai rossoneri: la scelta è stata ormai presa. Così ci sarà il colpo a centrocampo: il punto della situazione in casa Milan

Saranno settimane calde per il Milan. Un Milan chiamata a chiudere nel miglior modo possibile stagione, magari vincendo la Coppa Italia e continuando ad inseguire una qualificazione alla prossima Champions League, che al momento appare praticamente impossibile.

Sarà chiaramente compito dei giocatori e di Sergio Conceicao pensare al campo, ma dalle parti di via Aldo Rossi, si sta lavorando intensamente anche per il futuro: dal nuovo Direttore sportivo ai calciatori dai quali ripartire. Per molti le idee sono chiare, altri si giocano tutto in queste ultime partite.

Ci sono calciatori poi, per i quali il futuro è legato a decisione altrui. Stiamo chiaramente facendo riferimento ai giocatori in prestito con diritto di riscatto. Al momento le certezze sono davvero pochissimo: Yacine Adli, ad esempio, sembrava davvero ad un passato dal rimanere alla Fiorentina, ma l’ultimo periodo non è stato certo brillante. Presto ne sapremo di più, così come per Ismael Bennacer, che difficilmente però potrà fare ritorno al Milan viste le modalità della separazione.

E’ finita col Milan: Pobega è ai saluti

Non tornerà in rossonero sicuramente nemmeno Alvaro Morata e chiaramente anche Pierre Kalulu. La Juve ha deciso da tempo di continuare a puntare sul difensore francese, che anche a parole ha detto addio al Diavolo. Saranno circa 17 i milioni in più che incasserà il Milan dopo il prestito di 3,3 milioni. Difficile invece che Noah Okafor non sia nuovamente alla base in estate.

Tra i giocatori in prestito, poi, c’è anche Tommaso Pobega. Oggi il centrocampista si è reso protagonista con l’assist per il quarto gol del Bologna, quello di Santiago Castro. I passaggi vincenti in stagione sono dunque tre, che si vanno ad aggiungere ai quattro gol. Ma oltre ai numeri, ci sono le prestazioni sempre convincenti. Il riscatto è fissato a dieci milioni di euro. Soldi, questi, che il Milan potrebbe usare per creare una trattativa per Orsolini o Fabbian, che piacciono tanto ai rossoneri.

Ma se il Bologna dovesse rispedire a casa Pobega, tornerebbe di moda il ritorno al Torino, dove aveva fatto tanto bene. A Urbano Cairo piace parecchio: in questo caso diventerebbe una pedina di scambio con Samuele Ricci, che resta sempre in cima alla lista dei desideri del Milan