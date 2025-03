Nuova paura Sinner, tifosi increduli: altra stangata

Sinner rischia grosso adesso: quello che può succedere nelle prossime settimane è una stangata pesante per lui e i suoi tifosi

Jannik Sinner è costretto ad un riposo forzato. Siamo ormai entrati nel secondo mese della squalifica che il tennista ha deciso, di comune accordo coi suoi avvocati, di patteggiare con la WADA per il caso Clostebol. Di fronte al rischio di uno stop ben più lungo – c’è chi ipotizzava anche uno o addirittura due anni -, l’altoatesino ha preferito intraprendere questa strada, anche se c’è il rammarico di una questione sulla quale ci sono ben poche colpe da parte sua.

Ma è andata così e adesso bisogna guardare avanti: nel corso di questi mesi perderà dei tornei importanti ma tornerà giusto in tempo per partecipare, molto probabilmente, agli Internazionali d’Italia del 9 maggio prossimo. Dal 13 aprile potrà tornare ad allenarsi e avrà quindi modo e tempo per prepararsi al meglio. Nel frattempo Sinner guarda gli altri giocare e incrocia le dita nella speranza di mantenere il primo posto in classifica nel Ranking fino al rientro dalla squalifica, ma un po’ di timore c’è in merito ad una situazione in particolare.

Ranking ATP, Ranking rischia il primo posto

Sinner è ancora in testa alla classifica nel Ranking e ha già la certezza di raggiungere le 43 settimane in testa: è così che, pian piano, sta scalando anche la classifica dei tennisti che sono rimasti più tempo al vertice. C’è però un rivale che può mettere in discussione il suo posto ed è Carlos Alcaraz: lo spagnolo, infatti, è in semifinale all’Indian Wells dopo aver superato abilmente Cerundolo e sta continuando a fare molto bene in questo periodo.

Alcaraz sta palesemente annusando la possibilità di superare Sinner nella classifica ATP durante questo periodo di squalifica e questa è una ulteriore motivazione per fare bene in questo torneo e nei prossimi. Lo spagnolo entro poche settimane potrebbe superare intanto Zverev al secondo posto: al contrario di Alcaraz, il tedesco non se la sta passando benissimo e, come detto, adesso rischia di finire al terzo posto della classifica ATP.

Nel frattempo Sinner non può fare altro che guardare, aspettare e sperare che tutto vada per il meglio, ma il vertice non deve diventare un’ossessione: Jannik ha iniziato il 2025 nel migliore dei modi con il successo nell’Australian Open e, se dovesse essere superato, non sarà di certo per colpa sua ma solo a causa della squalifica. Tornerà presto, ad inizio maggio e, nel caso, si riprenderà di nuovo tutto.