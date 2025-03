L’infortunio è più grave del previsto: salterà sicuramente Milan-Inter di Coppa Italia

Il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali oggi e l’infortunio è più grave del previsto: salterà la semifinale d’andata di Coppa Italia

Nelle ultime due settimane, grazie alle vittorie con Lecce e Como e ai problemi della Juventus, il Milan è tornato in corsa per il quarto posto, ora distante sei punti. Sergio Conceicao sa che per raggiungere quel traguardo è necessario vincere tutte le partite, a cominciare da quella contro il Napoli al rientro dalla sosta al Diego Armando Maradona. Oltre a questo obiettivo che quindi si riapre, i rossoneri hanno in programma un altro importante appuntamento: la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

In una stagione così brutta, vincere il trofeo (dopo tantissimi anni) potrebbe essere una piccola soddisfazione, anche perché significherebbe battere i cugini ed evitare un possibile Triplete. I precedenti di questa stagione fanno ben sperare. Dopo i sei derby persi di fila, il Milan viene da tre risultati positivi: le vittorie in campionato e in finale di Supercoppa e il pareggio al ritorno di Serie A. Adesso un nuovo doppio appuntamento: Conceicao, con l’eliminazione dalla Champions, ha tutto il tempo che serve per prepararlo al meglio, a differenza dei nerazzurri che devono preparare i quarti contro il Bayern Monaco e sono in lotta per lo Scudetto.

Più di un mese di stop: l’Inter perde un titolare

A differenza degli scorsi anni, Simone Inzaghi in questa stagione sta facendo i conti con molti più infortunio fin dal ritiro di luglio. Dopo quello di Piotr Zielinski, che salterà sicuramente l’andata della semifinale di Coppa Italia (e forse anche il ritorno), se n’è aggiunto un altro: è Denzel Dumfries, uscito malconcio dalla gara di domenica sera contro l’Atalanta.

L’olandese è rientrato a Milano dal ritiro dell’Olanda e si è sottoposto agli esami strumentali: stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Pinetina, il giocatore dovrebbe saltare le tre partite successive alla sosta: Udinese, Milan e Parma, per rientrare in tempo per l’andata dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Anche l’ex Feyenoord, quindi, non sarà a disposizione di Inzaghi per l’importante gara di Coppa Italia contro i cugini milanisti.

I nerazzurri non hanno problemi di rosa: Dumfries è un elemento importante ma Simone Inzaghi ha a disposizione diverse alternative dello stesso livello. In quel ruolo potrebbe giocare Pavard, con Bisseck in difesa, oppure Matteo Darmian. Insomma, le soluzioni non mancano e per questo l’allenatore interista può dormire sicuramente sonni tranquilli. Dumfries sarà comunque pronto per la gara di ritorno, che si giocherà il prossimo 23 aprile: un mese intero per recuperare la forma migliore.