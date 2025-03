Non gioca ma firma col Milan, in casa rossonera vogliono tenerlo a tutti i costi

Riflessioni in corso in casa Milan per la possibile firma del giocatore: i rossoneri vogliono tenerlo, le ultime

In casa Milan si vive finalmente un momento di maggior tranquillità rispetto alle scorse settimane. Le ultime due vittorie contro Lecce e Como hanno aiutato Sergio Conceicao e i suoi ad uscire dalla crisi. I problemi ovviamente restano: i rossoneri sono ancora all’ottavo posto ma la distanza dal quarto, l’ultimo utile per giocare la prossima Champions League, si è ridotta da undici a sei punti nelle ultime due giornate.

Il Milan deve provarci fino alla fine, consapevole però che per farlo deve vincerle tutte da qui alla fine, compresa la prossima gara al Diego Armando Maradona di Napoli dopo la sosta. Nel frattempo la società sta facendo dei ragionamenti per la prossima stagione: Giorgio Furlani cerca un direttore sportivo, che sarà poi decisivo per la scelta dell’allenatore e del calciomercato. Con lui si sceglierà anche la strategia per quanto riguarda i giocatori in scadenza. Nelle ultime settimane, ce n’è uno che sembra poter cambiare le sorti.

Svolta a sorpresa, il Milan pensa ad un inaspettato rinnovo

La situazione contrattuale di Alessandro Florenzi, fino a pochissimo tempo fa, sembrava segnata: in scadenza il prossimo giugno, l’ex Roma era destinato a lasciare il Milan a parametro zero. Lui però ha trascorso un ultimo anno orribile: ad inizio agosto, negli USA durante la tournée, si è infortunato gravemente al ginocchio ed è rientrato in gruppo solo di recente: è tornato fra i convocati per Lecce ed era in panchina anche col Como.

In nessuna delle due partite ha avuto l’opportunità di rivedere il campo, inevitabilmente: servirà del tempo per rivederlo perché non si può assolutamente rischiare. Presto finalmente giocherà, e nel frattempo il Milan riflette sulla possibilità di rinnovargli il contratto. Florenzi è stato un giocatore molto importante per la storia recente del club: il suo innesto ha aiutato la squadra a fare un salto di qualità dal punto di vista mentale, ha portato serenità nello spogliatoio e ha aiutato a fare gruppo.

Non è un caso che il suo rientro in gruppo per gli allenamenti è stato accolto con grande entusiasmo da ogni singolo compagno, con tanto di post sui social. Insomma, Florenzi è un fondamentale uomo spogliatoio oltre che un giocatore importante: in un Milan così tanto in crisi di identità, potrebbe essere una buona idea tenerlo ancora per almeno un altro anno, così da aiutare la ricostruzione della squadra.