Milan, il Ds sceglie il mister: la decisione per la nuova stagione

Il punto della situazione in vista della prossima stagione: l’idea del Diavolo appare chiara, ma non sono escluse sorprese

Giorgio Furlani è a lavoro per il Milan che verrà. L’Amministratore delegato è volato a Dubai per incontrare gli sponsor, ma è tempo di scegliere il nuovo Direttore sportivo. Ormai la decisione del Diavolo appare presa, con l’Ad che ha deciso di puntare su Fabio Paratici. L’ex Juventus ha così staccato Tony D’Amico e Igli Tare.

Sembrerebbe, dunque, solo questione di tempo per la fumata bianca. Da quel momento ci sarà maggiore chiarezza anche in merito all’allenatore. Il destino di Sergio Conceicao appare segnato, ma si sa, nel calcio nulla si può dare davvero per scontato e i miracoli, spesso, accadono. Basta ricordare cosa è successo con Stefano Pioli, che sarebbe dovuto essere sostituito da Rangnick, prima di scrivere una pagina importante di storia con il Milan. Vincendo la Coppa Italia e qualificandosi in Champions League tutto potrebbe clamorosamente cambiare.

E’ chiaramente uno scenario davvero inaspettato, ma sulla carta non impossibile. Oggi tra i corridoi del mercato c’è sempre più la convinzione che la nuova guida sarà italiano. Un allenatore che conosce la Serie A e tutte le sue dinamiche.

Milan: Allegri guida il gruppo, Conte sullo sfondo

Ecco così che il nome balzato in prima fila è quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano accetterebbe di corsa la guida del Milan. La rosa del Diavolo per l’ex Juve non presenta particolari criticità. Oggi è libero dopo il lavoro a Torino e si può chiudere una volta arrivata la fumata bianca del Ds.

Allegri potrebbe così tornare a lavorare con Fabio Paratici. Per qualcuno questo potrebbe rappresentare un problema, ma arrivano voci contrastanti in merito. Di certo il preferito dell’ex Tottenham sarebbe Antonio Conte, ma arrivare all’attuale guida tecnica del Napoli è alquanto complicato. Oggi d’altronde il pensiero è solo al campionato e ad un Scudetto da vincere. Se Conte dovesse decidere di cambiare aria, il Milan tornerebbe prepotentemente un’opportunità.

Nel calderone dei nomi non si possono non citare Roberto De Zerbi e Maurizio Sarri, ma quest’ultimo ha perso quota dopo i contatti avuti nei mesi scorsi. Non va escluso, inoltre, Vincenzo Italiano, che tanto bene sta facendo sulla panchina del Bologna. Fabregas? E’ bravo, piace, ma è ritenuto ancora con poca esperienza