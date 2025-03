20 milioni o niente, il Milan non ne vuole sapere: lo cede solo così

Il Milan ha posto le condizioni per la cessione del giocatore: servono 20 milioni, altrimenti non se ne fa niente

La sosta per gli impegni delle Nazionali arriva in un buon momento per il Milan. I successi contro Lecce e Como hanno riportato un minimo di entusiasmo intorno all’ambiente rossonero: inoltre, hanno rilanciato le ambizioni europee della squadra, che è tornata inaspettatamente in corsa per il quarto posto grazie al suicidio delle altre in corsa. La distanza adesso dal Bologna è di sei punti: un vuoto che si può colmare, ma è necessario non fare più passi falsi da qui a fine stagione.

Nel mentre, la società sta già pensando alla prossima stagione a ricostruire delle nuove basi, che passeranno dalla scelta del direttore sportivo: ad oggi, è Fabio Paratici in vantaggio su tutti gli altri, ma tutto può ancora succedere da qui ai prossimi giorni. Con lui, e ovviamente col nuovo allenatore, si definiranno anche le mosse sul mercato fra acquisti e cessioni. Per alcuni giocatori però la situazione è già delineata ed è il caso di uno in particolare.

Il Milan è stato chiaro: lo cede solo a queste condizioni

A giugno il Milan sarà chiamato a prendere delle decisioni molto importanti e fra queste c’è anche quella che riguarda il futuro di Alexis Saelemaekers. A fine estate scorsa, il Milan e la Roma si sono accordate per uno scambio di prestiti secchi fra il belga e Tammy Abraham: il primo sta convincendo a pieno il club capitolino, il secondo invece non così tanto anche in relazione ai costi.

La Roma valuta l’attaccante inglese quasi 30 milioni, una cifra troppo alta per quello che è il reale valore del giocatore. In più, c’è il problema ingaggio: Abraham ha con i giallorossi un contratto a cifre altissime (6 milioni), impossibili per il Milan considerato che Leao è quello più pagato con 5,5 milioni. Per quanto riguarda Saelemaekers, la valutazione nel corso di questa stagione è cambiata: i rossoneri lo valutavano 10 milioni, adesso ne vogliono il doppio per la cessione a titolo definitivo.

Il Milan ha fatto sapere quindi all Roma che, se vogliono acquistare l’ex Anderlecht, devono sborsare almeno 20 milioni, altrimenti non se ne fa niente. I rossoneri sanno benissimo che il giocatore, con le ottime prestazioni nella Capitale, ha attirato l’attenzione di tanti altri club, che potrebbero facilmente tirar fuori quella somma per acquistarlo. Oppure, chissà, con il nuovo allenatore si potrà ragionare su una sua permanenza, cosa che aveva chiesto anche Paulo Fonseca l’estate scorsa.