Fonseca ha rilanciato il Lione: impatto straordinario e numeri da record

Paulo Fonseca ha clamorosamente rilanciato il Lione da quando è arrivato: numeri da record per il tecnico portoghese

A fine dicembre, dopo il pareggio interno contro la Roma, con modalità piuttosto discutibili, il Milan ha deciso di esonerare Paulo Fonseca. In pochissimo tempo, però, l’allenatore portoghese ha già trovato una nuova squadra e, esattamente un mese dopo, è diventato il nuovo allenatore del Lione. Un ritorno in Ligue 1, dopo l’ottimo lavoro al Lille, per ripartire dopo sei mesi difficili ma con qualche bella soddisfazione. Le più importanti sono certamente le vittorie contro Inter, dopo sei derby persi di fila con Stefano Pioli, e soprattutto Real Madrid, dominando la squadra di Ancelotti al Santiago Bernabeu con un calcio di altissimo livello.

Purtroppo quel Milan così si è visto poche altre volte. L’allenatore ha sicuramente delle colpe, ma le responsabilità maggiori sono della società e di un contesto nel quale, oggi, fare bene è davvero difficile. E lo sta dimostrando anche Sergio Conceicao, addirittura eliminato dalla Champions League per mano di Dinamo Zagabria e Feyenoord (con Fonseca il Milan aveva blindato la qualificazione agli ottavi). Ma come sta andando Paulo al Lione? A parte il capitolo squalifica (potrà tornare in panchina solo a novembre prossimo), i numeri della squadra, da quando è arrivato lui, sono straordinari.

I numeri Fonseca al Lione sono incredibili

In questo momento, il Lione è quinto in classifica. E’ a due punti dal Monaco terzo (ultimo posto utile per andare in Champions League) e a quattro punti dal Marsiglia di Roberto De Zerbi (che ha speso bellissime parole per lui prima di affrontarlo in campionato di recente). E, a proposito, contro l’allenatore italiano e contro il Psg, cioè seconda e prima della classe, sono le uniche due sconfitte del Lione da quando c’è Fonseca.

Les Gones sono reduci da cinque vittorie consecutive di fila in tutte le competizione: era da febbraio 2024 che non riuscivano ad ottenere tale risultato. In queste cinque partite ci sono anche le due contro la Steaua Bucarest agli ottavi di finale dell’Europa League. Il Lione è quindi ai quarti di finale ed è la 12esima volta nella storia che il club raggiunte questo traguardo in una competizione europea. Inoltre, l’allenatore portoghese è nella storia dell’OL in quanto ha raggiunto Gerard Houlier nel 2007 per le 7 vittorie in 9 partite ufficiali. Di grande livello sono anche i numeri che la squadra ha registrato per quanto riguarda le realizzazioni.

Nelle nove partite allenate da Fonseca, il Lione ha segnato sempre almeno due gol: non ci era mai riuscito nessuno. In totale sono 27 gol in 9 partite, quindi per una media di 3 gol a partita. Prima del suo arrivo, la media era di 1,7 gol (ovviamente con molte più partite, ma è un dato comunque importante). Di questi 27 gol, la squadra francese ne ha segnati otto contro due squadra: 4 al Reims e 4 alla Staua Bucarest, registrando così i successi in casa più larghi da quasi due anni.

Che Fonseca al Milan non stesse funzionando era sotto gli occhi di tutti, ma in molti (e non solo tifosi) hanno messo in dubbio le qualità di un allenatore che, invece, ovunque è andato ha sempre fatto bene, e lo sta facendo ancora. Inoltre, il rendimento dei rossoneri dopo il suo esonero e con Sergio Conceicao è rimasto molto al di sotto delle possibilità, continuando ad allontanarsi dal quarto posto e con l’eliminazione dalla Champions. Segnale evidente che Fonseca, così come Conceicao, era l’ultimo dei problemi in casa rossonera.