Addio a 38 anni, il calcio saluta l’ex Juve

Un ex calciatore di Juventus e Inter ha deciso di porre fine alla sua carriera: ecco l’annuncio ufficiale.

Antonio Candreva ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo. La sua lunga carriera da calciatore è terminata ufficialmente.

Il 38enne romano ha pubblicato un video sui social network per dare l’annuncio della sua decisione: “Caro Calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita: è arrivato il momento di salutarti. Ti saluto qui, a San Siro, alla Scala del calcio, dove ho giocato la mia ultima partita. Trent’anni fa è iniziato il mio viaggio con te, tra gioie e dolori, sacrifici, vittorie e di sicuro tante emozioni. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione. Non lo considero un addio, ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto“.

La carriera di Antonio Candreva

L’ultima esperienza calcistica di Candreva è stata alla Salernitana nella stagione 2023/2024. Una stagione difficile, conclusa con una retrocessione. Poi è rimasto svincolato e, nonostante alcune offerte ricevute, è rimasto senza squadra. A marzo ha deciso di annunciare ufficialmente il ritiro dal calcio giocato.

A Salerno ha giocato i suoi due ultimi anni di una carriera molto lunga iniziata nel settore giovanile della Lodigiani, proseguita poi in quella del Monterotondo e della Ternana. Proprio con la Ternana approda nel calcio dei grandi, a 17 anni il debutto in Prima Squadra: 21 settembre 2004 in una partita di Serie B contro l’Empoli.

Nel 2007 il trasferimento all’Udinese, che lo porta in Serie A. Solo 3 presenze in campionato e altre 5 in Coppa Italia (0 gol), poi nell’estate 2008 la cessione in prestito al Livorno. Candreva contribuisce alla promozione in Serie A della squadra toscana, nella quale rimane fino a gennaio 2010, quando si trasferisce alla Juventus in prestito oneroso con diritto di riscatto.

20 presenze e 2 gol prima di rientrare all’Udinese, che nel mercato estivo lo cede in prestito al Parma. 33 presenze, 3 gol e 1 assist, poi il prestito al Cesena. Con la squadra romagnola ha totalizzato 21 presenze, 3 gol e 5 assist. A gennaio 2012 va alla Lazio, che se lo assicura in prestito con diritto di riscatto della comproprietà: successivamente esercita l’opzione e poi compra tutto il cartellino dall’Udinese.

A Roma ha vissuto il miglior periodo della sua carriera: 45 gol, 43 assist, 192 presenze e una Coppa Italia. Nell’estate 2016 l’Inter lo ha acquistato per circa 22 milioni di euro. Quattro stagioni in maglia nerazzurra (18 gol e 31 assist in 151 presenze), nel mercato estivo 2020 il trasferimento alla Sampdoria (12 reti e 21 assist in 76 match) e due anni dopo quello alla Salernitana.

Nella carriera di Candreva c’è stata anche la maglia azzurra: con la nazionale maggiore italiana ha messo assieme 54 presenze, 7 gol e 13 assist.