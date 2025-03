Destinazione a sorpresa, colpo Chukwueze in Serie A

L’esterno d’attacco nigeriano è destinato a lasciare il Milan al termine della stagione. Ecco la sua possibile nuova squadra

Il tanto atteso salto di qualità non è mai arrivato. L’avventura di Samu Chukwueze è destinata a chiudersi al termine della stagione. Nemmeno i vari cambi in panchina hanno permesso al giocatore di spiccare il volo.

L’ex Villarreal è così rimasto, di fatto, una riserva: sono i numeri a dircelo. Fino a qui, così, il nigeriano, che il prossimo 22 maggio compirà 26 anni, ha giocato quasi 1200 minuti, frutto di ventinove presenze, di cui ventuno in Serie A, sette in Champions League e una in Coppa Italia. I gol segnati sono cinque, tre in campionato e la doppietta contro il Sassuolo.

A gennaio il calciatore è stato di fatto scaricato: il Milan, infatti, era disposto a cederlo con la formula del prestito al Fulham. E’ evidente che in estate l’addio al Diavolo sarà inevitabile. Si guarda così soprattutto in Premier League per provare a rilanciare la sua carriera. Oltre al Fulham, che potrebbe tornare alla carica, attenzione anche all’Aston Villa di Emery, che ha dimostrato di apprezzare particolarmente l’ex Villarreal. Ma non si possono escludere dalla corsa anche Everton e West Ham.

Calciomercato Milan, Chukwueze ancora in Serie A: destinazione a sorpresa

Ma come scritto c’è la possibilità che Samu Chukwueze continui a giocare in Serie A, lontano, ovviamente, dal Milan. Il nigeriano piace a diverse squadre di medio-alto livello. Il problema potrebbe essere legato all’alto stipendio, ma la voglia di essere protagonista è tanta e non è da escludere che il suo compenso venga spalmato in più anni.

La situazione va dunque monitorata con attenzione: i due club interessati a Samu Chukwueze sono la Lazio di Marco Baroni e soprattutto la Fiorentina di Raffaele Palladino. Proprio con i Viola è più facile che decolli la trattativa. La valutazione del nigeriano non è altissima, sui venti milioni di euro, ma nel club toscano ci sono diversi calciatori che potrebbero rientrare nella trattativa.

Il Milan – non è un segreto – apprezza tanto Comuzzo, ma per una questione di liste potrebbe tornare di moda anche il nome di Fabiano Parisi. Va ricordato, inoltre, che il Diavolo e la Fiorentina sono già in contatto per risolvere la questione legata ai presti di Yacine Adli e Riccardo Sottil.