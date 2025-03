Tonali stratosferico e tifosi incontenibili: il Milan ci ha solo perso

Settimana da sogno per Tonali con la vittoria della Carabao Cup e con il gol in Nazionale: tifosi incontenibili, il Milan ci ha solo perso

La cessione di Sandro Tonali è una ferita ancora apertissima per i tifosi del Milan. Lo è stato soprattutto questa settimana con il centrocampista del Newcastle che ha prima dominato il Liverpool in finale di Carabao Cup, vincendo il trofeo, e poi con la prestazione di ieri con la maglia dell’Italia contro la Germania. Oltre al gol, segnato tra l’altro sotto la sua curva, è stato stratosferico per 90′, tenendo in mano il centrocampo degli azzurri.

Queste due partite hanno scatenato i tifosi sui social, che in queste ore hanno messo nel mirino la dirigenza e la proprietà che, a giugno 2023, dopo aver mandato via Paolo Maldini (colui che probabilmente si sarebbe opposto alla cessione) hanno ben pensato di cedere anche l’unico giocatore che in campo dava quel qualcosa in più necessario per costruire una squadra vincente. Si diceva, all’epoca, che 58 milioni erano troppi per rifiutare, ma due anni dopo anche dal punto di vista economico l’operazione si è rivelata svantaggiosa.

Tonali oggi vale due volte la cifra incassata dal Milan

Tutti sanno cosa è successo a Tonali poco dopo aver lasciato il Milan: il caso scommesse lo ha costretto (giustamente) ad un anno di squalifica. Il centrocampista italiano è rientrato in campo in questa stagione e sembra che quel lungo periodo di stop non ci sia mai stato, anzi: è riuscito a migliorare il suo rendimento e le sue prestazioni senza giocare, segnale inequivocabile della grandezza tecnica e tattica del ragazzo.

Il Newcastle, che lo ha aspettato per 12 lunghi mesi, adesso se lo gode e, soprattutto, si gode anche la crescita del suo valore economico: acquistato per quasi 60 milioni, oggi ne vale il doppio. Sì, il club inglese non ascolterà offerte inferiori ai 100 milioni da parte di un potenziale acquirente. Che arriverà, inevitabilmente, in estate: le big inglesi e, perché no, anche Real Madrid e Barcellona potrebbero farsi avanti.

Tonali ha raggiunto un livello clamoroso e il Milan, con la sua cessione, ci ha soltanto perso: ha perso le qualità, ha perso l’anima, ha perso soldi. Senza ombra di dubbio, la cessione di Tonali è stato l’errore più grande dell’era RedBird insieme all’allontanamento di Maldini e Massara: non è per niente un caso che, da quel momento, il Milan è naufragato fino ad arrivare a questa stagione nella quale rischia di fare l’en-plein con l’esclusione dalla prossima Champions League dopo quattro anni di fila.