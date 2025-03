Dal Milan al Messico, nuova opportunità a sorpresa: i dettagli

Un allenatore finito nel mirino del club rossonero viene accostato alla panchina di una squadra del campionato messicano.

Prima dell’ingaggio di Paulo Fonseca più allenatori sono stati associati al Milan. E anche quando si parlava di esonero, diversi sono stati i nomi che venivano indicati per la sua sostituzione. Quando c’è una panchina libera o traballante ci sono sempre tante indiscrezioni che circolano, alcune vere e altre no.

Tra le notizie vere c’era sicuramente quella l’interesse rossonero per Julen Lopetegui, tecnico che era stato davvero vicino ad approdare a Milano prima che che la società decidesse di puntare su Fonseca. Molti ricorderanno la “rivolta” dei tifosi quando sembrava ormai fatta per l’arrivo dell’ex di Real Madrid e Siviglia, ritenuto non adatto per guidare la squadra.

Quando è saltato il suo arrivo a Milanello, lo spagnolo ha comunque trovato un’alternativa valida: il West Ham. Aveva già allenato in Premier League, precisamente il Wolverhampton, salvandolo e poi andandosene per alcune divergenze con la dirigenza. Ripartire da una piazza importante del campionato inglese era una bella sfida, ma è stato un fallimento.

Lopetegui torna subito ad allenare? Ipotesi Liga MX

L’8 gennaio 2025 gli Hammers lo hanno esonerato dopo 22 partite con 7 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. Una media punti di 1,18 a partita. Fatali gli ultimi pesanti KO contro Liverpool (5-0) e Manchester City (4-1). Già da tempo la sua panchina aveva iniziato a scottare e sembrava che potesse esserci il licenziamento, ma Lopetegui è riuscito a tenere il posto fino a inizio gennaio, venendo poi sostituito da Graham Potter. L’ex Chelsea non sta facendo meglio di lui: media punti di 1,10.

Lopetegui è molto deluso per come è andata la sua avventura al West Ham, sperava di riuscire a tenere la squadra almeno nella top 10 della Premier League. Missione fallita. Probabilmente tornerà ad allenare nella prossima stagione, anche se negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato a un club del Messico: il Monterrey.

La panchina di Martin Demichelis ha iniziato a traballare. L’eliminazione dei Rayados dalla Concacaf Champions Cup contro i Vancouver Whitecaps ha generato non poca amarezza nell’ambiente, spingendo la dirigenza a valutare altri profili per il ruolo di allenatore. La squadra è ottava nella classifica del campionato e servono vittorie per garantire all’argentino di non essere esonerato.

Lopetegui non sarebbe il primo spagnolo ad approdare al Monterrey, nel quale ritroverebbe i connazionali Sergio Ramos e Sergio Canales. E lì gioca anche Lucas Ocampos, che il tecnico ha già allenato al Siviglia.

Ci sono diversi nomi accostati alla panchina dei Rayados: ad esempio Xavi, Santiago Solari, Ricardo Ferretti, Ignacio Ambriz e anche Hernan Crespo.