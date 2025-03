Ormai è fatta, l’addio è deciso: il Milan cambia tutto

Un addio certo, ora è deciso: cambia il calciomercato del Milan in vista dell’estate: colpo da capogiro in arrivo

C’è una sicurezza in casa Milan, in vista della prossima stagione: l’ennesimo ribaltone. Pare infatti certo che la dirigenza di Via Aldo Rossi sia pronta all’ennesimo ribaltone che potrebbe – stavolta più che mai – rivoluzionare la rosa rossonera. Una decisione inevitabile se si pensa ai risultati di questa scellerata annata.

Il Milan non ripartirà da Sergio Conceicao, appare complicatissima la possibilità che l’ex allenatore del Porto si confermi con uno straordinario finale di stagione. A maggior ragione se il contratto firmato con il club di Cardinale parla di una scadenza di appena sei mesi: il 30 giugno 2025 le parti si saluteranno per non incrociarsi, probabilmente, mai più. Massimiliano Allegri è l’uomo della provvidenza, la suggestione più intrigante che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe rivelarsi realtà già tra qualche settimana.

Allo stesso modo decisiva sarà la scelta del nuovo direttore sportivo, una carica che verrà verosimilmente occupata da uno tra Igli Tare – il Milan lo stima ormai da diversi anni – e Fabio Paratici, reduce dalla rocambolesca avventura in Premier League al Tottenham. Ad ogni modo sarà la squadra e i cambiamenti alla rosa del ‘Diavolo’ ad attirare le maggiori attenzioni in vista del prossimo futuro. I big, in tal senso, potrebbero rinnovare anche se non è detta l’ultima parola: Theo Hernandez e Maignan restano, ad oggi, in scadenza il 30 giugno 2026.

Dalle uscite a quelle che, invece, potrebbero essere delle clamorose entrate nei prossimi mesi estivi. Una di queste, in particolar modo, risulta essere un’occasione troppo ghiotta per la dirigenza di Via Aldo Rossi che potrebbe spiazzare proprio tutti e portare in Serie A uno dei talenti più chiacchierati degli ultimi anni.

Capolavoro Milan: dalla Liga arriva un fenomeno

‘Fichajes.net’ chiarisce la situazione di uno dei talenti più controversi e chiacchierati degli ultimi anni che – al termine dell’attuale stagione – potrebbe definitivamente cambiare maglia. Uno scenario che rischia, da vicino, di riguardare pure il Milan.

Si parla di Ansu Fati, attaccante classe 2002 che dopo un anno tra alti e bassi in prestito al Brighton, ha fatto ritorno al Barcellona per tentare – invano – un rilancio. Il gioiello spagnolo, che nel recente passato era stato accostato alla Serie A, Juve su tutti, adesso viene dato nuovamente per partente. Hansi Flick ha idee molto diverse per l’attacco della squadra catalana e il 22enne non rientrerebbe tr ale priorità dell’allenatore.

A questo punto si parla soprattutto di Premier League. Una possibilità concreta anche se non è da escludere che il Milan – vista l’attesa rivoluzione in attacco – possa fiondarsi sul gioiello blaugrana in scadenza il 30 giugno 2027 con il Barcellona. Ansu Fati, in questa stagione, ha giocato pochissimo agli ordini di Flick: per lui appena 187′ in 8 apparizioni senza né gol né assist vincenti.