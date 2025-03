Via in otto, nessuna pietà in casa Milan: Cardinale caccia tutti

Sono otto i calciatori del Milan che sembrano essere pronti a salutare i rossoneri in vista della prossima stagione con il club deciso a rivoluzionare ancora una volta la rosa.

Supercoppa italiana a parte, in casa Milan c’è grande rammarico per come sta andando la stagione con il club meneghino che appare ormai fuori dalla lotta per un posto in Champions League e con la sola Coppa Italia che può dare soddisfazioni.

I rossoneri sono decisi a cambiare molto e diversi calciatori, ben otto, sono pronti a fare le valigie non appena si concluderà il campionato in corso. Tra giocatori che saranno ceduti per fare cassa, prestiti non riconfermati e alcuni giovani che dovranno salutare per giocare con maggiore continuità la rosa del Milan sarà modificata profondamente. Nel frattempo, però, la priorità del club è quella di arrivare ad un nuovo direttore sportivo che possa dare vita alla creazione di un nuovo organico, con la speranza che possa essere più competitivo in vista della prossima stagione.

Milan, in otto pronti a salutare: è esodo rossonero

Gli otto calciatori a rischio cessione sono Emerson Royal, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Riccardo Sottil, Samuel Chukwueze, Joao Felix, Tammy Abraham e Luka Jovic. Al momento per tutti appare molto più facile la cessione che la conferma in rossonero.

Partiamo con l’analisi del reparto arretrato con Emerson Royal che dovrebbe salutare alla fine del campionato in corso avendo scampato la cessione in inverno per via dell’infortunio che ancora lo tiene fuori dai campi. Sull’esterno ci sono ancora delle squadre turche, Galatasaray in primis, ma non è da escludere un’avventura nel campionato spagnolo. Verso l’addio anche Fikayo Tomori con il difensore inglese che appare giunto al termine del suo ciclo con i rossoneri, così come Theo Hernandez per il quale pesa molto anche il contratto in scadenza nel giugno del 2026.

A centrocampo le cose potrebbero restare così come sono con gli esterni Riccardo Sottil e Samuel Chukwueze che potrebbero dire addio ai rossoneri alla fine del campionato in corso. Il primo è in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, troppi per le casse del club al momento. Il nigeriano, invece, non ha convinto nei suoi due anni in rossonero e alla fine della stagione potrebbe salutare il Milan per alleggerire il monte ingaggi e far respirare le casse.

Niente conferma in vista per Tammy Abraham e Luka Jovic che vedranno scadere i propri accordi con il Milan. L’inglese tornerà alla Roma per fine prestito mentre il serbo sarà libero di trovare un nuovo club diventando ufficialmente un giocatore svincolato. Tornerà al Chelsea (probabilmente non per restarci) Joao Felix con il portoghese che era stato fortemente voluto da Sergio Conceicao, destinato a salutare il Milan alla fine della stagione in corso.