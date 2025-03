Pioli, rottura improvvisa: pronto il clamoroso ritorno

L’esperienza dell’allenatore emiliano in Arabia Saudita potrebbe terminare tra non molto: all’orizzonte un possibile rientro in Italia.

Stefano Pioli è tra coloro che negli ultimi anni hanno lasciato il calcio europeo per provare un’avventura nella ricca Saudi Pro League. L’offerta da circa 10 milioni di euro netti annui fatta dall’Al Nassr era di quelle difficili da rinunciare.

Super contratto, squadra tra le migliori dell’Arabia Saudita e la possibilità di allenare calciatori come Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte, Mohamed Simakan, Otavio; dopo l’ultimo mercato invernale anche Jhon Duran, arrivato per oltre 70 milioni dall’Aston Villa e già autore di 7 gol in 9 presenze. Gli argomenti giusti per convincere l’ex allenatore del Milan a provare un’esperienza nel campionato saudita c’erano tutti.

Pioli all’Al Nassr: come sta andando l’allenatore ex Milan

Pioli ha guidato l’Al Nassr in 33 partite finora e il bilancio è il seguente: 21 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Media punti di 2,09. Nella classifica della Saudi Pro League la squadra occupa la terza posizione, a -6 dall’Al Hilal e a -10 dall’Ittihad. In Champions League c’è stata la qualificazione ai Quarti, nei quali i gialloblu affronteranno i giapponesi dello Yokohama F. Marinos.

I risultati non sono così pessimi, però la dirigenza dell’Al Nassr sta mettendo in discussione l’operato de tecnico emiliano. Secondo quanto spiegato da Sportitalia, si sono intensificate le voci inerenti una possibile rottura tra Pioli e Cristiano Ronaldo. Nell’ultima partita della Saudi Pro League contro l’Al-Kholood, il portoghese non ha preso bene la sostituzione ed è andato direttamente nello spogliatoio.

Era il 61′, la squadra vinceva 3-0 e da 5 minuti era in dieci per un’espulsione. L’allenatore ha deciso di togliere un calciatore offensivo per avere maggiore equilibrio, un tipo di scelta che si vede spesso in questi casi. CR7 non ha digerito bene la decisione. Le questioni interne più alcuni passi falsi in campionato stanno facendo riflettere l’Al Nassr.

Pioli è sotto esame e sa che servono vittorie per rimanere sulla sua attuale panchina. In caso di separazione dal club saudita, potrebbe fare ritorno in Serie A. Sportitalia conferma che l’ex Milan è tra i profili principali che la Roma sta valutando per sostituire Claudio Ranieri a fine stagione.

Avendo già un noto passato nella Lazio, forse non sarebbe semplice allenare anche la Roma, però una eventuale offerta verrà valutata. Pioli tempo addietro ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto anche provare un’avventura in Premier League, vedremo se avrà un’opportunità. Impossibile, invece, un ritorno al Milan.