Dall’Inter al Milan, il colpo è in arrivo: tradimento mai visto

Può allungarsi la lista di calciatori che abbiano vestito in carriera sia la maglia dell’Inter che quella del Milan, i rossoneri sognano il colpo a sorpresa

Il derby è sempre il derby, e a Milano soprattutto ne sanno qualcosa. A San Siro, i confronti tra Inter e Milan per quest’anno non sono ancora finiti. Anche in questa stagione, ci saranno ulteriori duelli sul terreno di gioco. In arrivo la doppia stracittadina valida per la semifinale di Coppa Italia, che conta per il prestigio, per la possibilità di un altro trofeo e anche per qualche cosa di più.

L’Inter in questa annata ha avuto un trend negativo con i derby, pareggiando quello di ritorno in campionato soltanto in pieno recupero e perdendo gli altri due, incluso quello in finale di Supercoppa italiana. I nerazzurri dunque intendono rifarsi, oltre al fattore non secondario di puntare in maniera non più tanto implicita al Triplete. Per il Milan invece può essere l’occasione di nobilitare una stagione complicata e darsi una ulteriore possibilità di accedere alle competizioni europee del prossimo anno, dato che in campionato, per ora, nonostante il tentativo di rimonta la squadra di Conceicao è ancora al nono posto.

I confronti tra le due squadre proseguiranno poi, inevitabilmente, sul mercato estivo, con diversi intrecci che già accendono i due opposti schieramenti. C’è anche, stando agli ultimi rumours, la possibilità che il Milan metta le mani su un ex Inter di un certo rilievo.

Milan, idea Onana per il dopo Maignan: gli scenari

E’ stato una sola stagione in nerazzurro, ma ha lasciato il segno Andrè Onana, che invece al Manchester United non ha trovato fortuna, tutt’altro.

I ‘Red Devils’, infatti, stanno pensando, dopo due stagioni deludenti a una cessione, cercando di recuperare il più possibile della cifra investita per acquistarlo. A Manchester sono in attesa di una proposta convincente dalla Saudi Pro League, che salverebbe capra e cavoli, ma le ultime indiscrezioni di ‘Spaziomilan’ spiegano come i rossoneri, in vista di un possibile addio di Maignan, potrebbero pensare proprio all’ex nerazzurro. ‘Lasciando’ allo United strada libera per Chevalier e cercando dunque una intesa dietro le quinte per ottenere uno ‘sconto’ sul cartellino di Onana. Una suggestione che potrebbe diventare anche qualche cosa di più nelle prossime settimane di mercato.