Milan innamorato del trascinatore del Bologna: 25 milioni sul piatto

Il Milan guarda in casa Bologna per chiudere un importante colpo di mercato in vista della prossima stagione. I rossoneri hanno messo nel mirino uno dei perni della formazione di Vincenzo Italiano con 25 milioni pronti ad essere messi sul piatto.

Tempo di rivoluzione in casa Milan con i rossoneri decisi a cambiare ancora una volta molto in vista della prossima stagione.

Se da un lato la proprietà è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa andare a costruire la squadra della prossima stagione, in casa Milan si pensa anche a quelli che potranno essere gli affari da chiudere per rinforzare la rosa. Uno dei nomi più caldi in casa rossonera è quello di un giocatore del Bologna che da diverso tempo è finito nel mirino del club meneghino. I primi contatti tra le parti ci sono già stati ma non è ancora arrivata l’offerta ufficiale.

Calciomercato Milan, 25 milioni sul piatto: i rossoneri puntano il gioiello del Bologna

Nel mirino del Milan c’è da tempo Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna che potrebbe salutare i rossoblu alla fine del campionato in corso. Per il centrocampista scozzese il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto una somma intorno ai 25 milioni di euro.

L’offerta del Milan al momento non soddisferebbe il Bologna che per il proprio centrocampista classe 1999 è pronto a chiedere una somma che va tra i 30 ed i 35 milioni di euro. Molto però dipenderà da quello che sarà il destino delle due squadre per quello che riguarda le competizioni europee. I due club sono in lotta per un posto nella prossima Champions League con gli emiliani al momento quarti ma con un calendario molto complicato.

Nel caso in cui i rossoblu dovessero mancare la qualificazione ad una competizione europea sarebbero costretti a cedere almeno uno o due dei pezzi pregiati della rosa. Tra questi potrebbe esserci Lewis Ferguson, calciatore che appare pronto ad un salto di qualità per provare a puntare ad alti obiettivi.

I rapporti tra Milan e Bologna sono ottimi con le due squadre che negli ultimi anni hanno chiuso diversi affari, da Saelemaekers a Calabria passando per Pobega. Proprio in questa ottica i rossoneri potrebbero sfruttare il riscatto del cartellino di Tommaso Pobega per abbassare le richieste del Bologna per Ferguson con l’ex centrocampista del Torino che potrebbe restare in rossoblu per una somma intorno ai 12 milioni di euro.