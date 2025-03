Milan, l’uomo della svolta: un campione del mondo a costo zero

Un campione del mondo al Milan: il giocatore si libera a costo zero ed è ciò che serve ai rossoneri per la svolta

Dopo due anni di disastri e fallimenti, il Milan non può più permettersi di sbagliare scelte. Si comincia dal direttore sportivo: a quanto pare, la società ha scelto finalmente di inserire nel proprio organigramma questa importante figura, ignorata da due stagioni (e i risultati in campo si sono visti). Fabio Paratici sembra in pole ma niente è ancora deciso. Giorgio Furlani si è preso del tempo: incontrerà anche altri profili, come Igli Tare o Tony D’Amico, e poi sceglierà. Sarebbe però opportuno arrivare ad una svolta entro tempi brevi così da programmare al meglio la prossima stagione.

C’è da scegliere il nuovo allenatore, con il quale provare ad imbastire un progetto tecnico serio e duraturo; e, insieme a lui, impostare il calciomercato. Il Milan sembra essere più aperto anche ad altri tipo di giocatori: non più solo giovani con potenziale economico ma anche profili più esperti, come Walker a gennaio. E, a proposito, c’è un super campione che si sta per liberare a costo zero e che farebbe le fortune dei rossoneri.

Vai dal club dopo 17 anni: è perfetto per il Milan

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il Bayern Monaco a fine stagione avrebbe deciso di liberare Thomas Muller a costo zero. Non c’è al momento una trattativa per il rinnovo di contratto e, a quanto pare, le parti avrebbero scelto di separarsi dopo 17 lunghi anni. Muller coi bavaresi ha vinto tutto quello che c’era da vincere: è stato uno dei giocatori più forti della sua generazione e ha ancora qualche anno di calcio da regalare al mondo.

A settembre compirà 36 anni, nemmeno troppi per uno che da una vita intera compete ad altissimi livelli. Lo stipendio è alto ma adesso, alla sua età, non potrà pretendere chissà quanto. Il Milan dovrebbe farci per un pensierino: per la ricostruzione, è fondamentale mettere delle basi, inserire in rosa delle colonne che portino qualità ma soprattutto esperienza e mentalità, esattamente come Walker.

Non c’è finora alcun tipo di contatti fra le parti ed è difficile pensare che la società decida di puntate su di lui, ma dovrebbe farlo. Anche in questa stagione, il Milan ha dimostrato di non avere un approccio vincente alle gare, di non avere lo stimolo del successo. Muller, anche campione del mondo con la Germania nel 2014 in Brasile, ce l’ha nel sangue: è un campione super che porterebbe un grande valore aggiunto a tutto l’ambiente.