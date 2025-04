Gelo Leclerc, l’annuncio lascia senza parole i tifosi Ferrari

Le dichiarazioni su Charles Leclerc non lasciano davvero. Potrebbero essere tempi duri per il pilota della Ferrai. Il monegasco è avvisato

E’ scattato l’allarme in casa Ferrari dopo i risultati negativi di inizio stagione. La vittoria della Sprint Race di Lewis Hamilton in Cina è stata fin qui solo un’illusione. La squalifica arrivata nel Gran Premio ha gelato tutti e le critiche sono davvero parecchie anche perché il risultato in pista, come in Australia, a Melbourne, era stato alquanto negativo.

La Ferrari è dietro alle McLaren, ma non solo. Gian Carlo Minardi, che il mondo della Formula 1 lo conosce molto bene invita però alla calma: “Non lanciamo l’allarme – afferma LiberoQuotidiano – L’anno scorso ci furono difficoltà in partenza e restano ancora 22 gare”.

“Basta un nulla per passare dalle stelle alle stalle, come vale per gli altri team. In F1 si cerca di tirar fuori il massimo del potenziale da una monoposto, ma le regole sono regole e nella storia Ferrari due squalifiche in uno stesso weekend non erano mai capitate. Se poi gli altri big team, eccetto la Mercedes (squalificata a Spa con Russell), non sono incappati in sanzioni, allora occorre trovare margine per rimanere nel regolamento. Sul lato tecnico confido nella crescita della SF-25, per il lato sportivo c’è da migliorare. Il team è nervoso e anche con le strategie è stato fatto un passo indietro”.

Serve calma e pazienza dunque: “La SF-25 va forte con l’assetto basso, ma non si adatta a tutte le condizioni. Da team principal avrei proseguito sulla filosofia di scorso anno, ma a parlare da fuori è facile. L’auto è il frutto della “non continuità”, perché in Ferrari oggi c’è un nuovo direttore tecnico arrivato dalla Mercedes (Loic Serra, ndr) che ovviamente doveva portare modifiche rispetto ad alcuni concetti introdotti da Cardile (all’Aston Martin dall’estate). È solo uno di 8-9 anni di cambiamenti che si susseguono nel team. Non dare continuità può significare incappare in errori”.

Minardi e il messaggio a Leclerc

Arriva poi un parere su Hamilton e Leclerc: “Un campione come Lewis appena ha occasione di vittoria la sfrutta, poi è normale la difficoltà iniziale di adattamento. A Melbourne non è andato bene, in Cina meglio. Leclerc è velocissimo e per questo non si lasci eclissare da Lewis emotivamente, altrimenti meglio cambiar mestiere”.

Per il Mondiale, però, al momento, sembra una lotta tutta McLaren: “Io tifo Piastri, per i risultati ottenuti nelle serie minori, anche se Norris ha tutto per vincere il Mondiale. Deve essere più costante, nel 2024 ha avuto alti e bassi, e non credo sia per la testa. È normale che un pilota passato dal lottare per le retrovie alle posizioni di testa debba crescere. Sono sicuro che Stella saprà gestire entrambi i piloti al meglio, come visto a Melbourne”.