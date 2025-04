Dai nerazzurri al Milan: il prossimo colpo lascia i tifosi a bocca aperta

Il Milan della prossima stagione sta pian piano prendendo corpo con il club che sta lavorando su più tavoli per cercare di migliorare la propria rosa.

In attesa di concludere una stagione finora deludente e che potrebbe avere un guizzo grazie alla Coppa Italia, il Milan è già con la testa al 2025/2026 con il club che non vuole sbagliare scelte e tornare a competere per grandi obiettivi.

Nel mirino della proprietà c’è un nuovo direttore sportivo. Il club ha capito che per dare vita ad un progetto continuativo e vincente c’è bisogno di affidarsi ad un dirigente che possa lavorare alla costruzione della rosa sia dal punto di vista dell’organico che dello staff tecnico. In queste ore c’è da registrare una forte accelerazione nella trattativa per Igli Tare con l’ex dirigente della Lazio che potrebbe arrivare in rossonero già nelle prossime settimane. Per quello che riguarda i calciatori è spuntato un nome nuovo per la prossima stagione con il Milan pronto a fare un tentativo con una rivale.

Milan, occhi in casa Atalanta: il colpo si avvicina

Gli occhi del Milan si sono posati nuovamente su Lazar Samardzic, trequartista dell’Atalanta che in questa stagione ha trovato davvero poco spazio alla corte di Gian Piero Gasperini.

Il classe 2002 è stato seguito a lungo dal Milan durante la scorsa estate salvo poi abbandonare la pista una volta fatti i conti con le alte richieste del giocatore. L’Atalanta ha poi battuto la concorrenza assicurandosi il giocatore dall’Udinese ma il rendimento di Samardzic in questo campionato è stato fortemente altalenante con Gasperini che gli ha spesso preferito altri giocatori nella sua zona di campo.

Il destino del nazionale serbo appare quindi appeso ad un filo con l’Atalanta che potrebbe dare l’ok alla sua cessione a patto che rientri dell’investimento fatto poco meno di un anno fa. Molto dipenderà anche da quello che sarà il futuro di Gian Piero Gasperini. Se il tecnico dovesse restare alla guida dell’Atalanta per il trequartista si aprirebbero le porte dell’addio per andare a giocare con maggiore continuità.

Nel mirino del Milan c’è anche un altro giocatore dell’Atalanta. I rossoneri starebbero infatti pensando al ritorno di Mario Pasalic. Il croato è in scadenza di contratto con i bergamaschi e potrebbe far ritorno in rossonero dopo la stagione 2016/2017 vissuta a Milanello nella quale ha lasciato ottimi ricordi ai tifosi grazie anche al rigore della vittoria in Supercoppa italiana contro la Juventus.